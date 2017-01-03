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Bahçeli: Referandumda 'Evet' diyeceğim!
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Bahçeli: Referandumda 'Evet' diyeceğim!

Devlet Bahçeli anayasa değişikliği ile ilgili 'evet oyu vereceğim. Referandumda da evet diyeceğim' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği oylamalarında hem Mecliste hem de referandumda evet oyu kullanacağını açıkladı.

"EVET DİYECEĞİM"

Bahçeli anayasa değişikliği oylamalarıyla ilgili, "Önümüzdeki günlerce Meclis'e gelecek. Bu görüşmelerde grup kararı olmaz. Benim bir tek oyum var. Meclis'te de evet diyeceğim, referandumda da evet diyeceğim" ifadelerini kullandı.

OHAL'İN UZATILMASINA TAM DESTEK

Devlet Bahçeli, OHAL'in yeniden uzatılmasıyla ilgili soruya " Terörün kökü kazınana dek, FETÖ ihanet şebekesinin tüm uzantılarının ortaya çıkarılması için OHAL uygulaması devam etmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bunu desteklemeye devam edecektir." yanıtını verdi.

ZIRHLI ARAÇ TALEBİMİZ YOK VE KORUMA SAYIMIZ AYNI

Gazetecilerin zırhlı araç talep edilkip edilmediği sorusuna da yanıt veren Devlet Bahçeli " Bizim böyle bir talebimiz olmamıştır. İktidarın bize yönelik böyle bir girişimde olduğunu işitip buna gerek olmadığını kendilerine salık verdik." dedi. Bahçeli ayrıca "Bizim koruma sayımızda her hangi bir değişiklik olmamıştır. Bu konuda bir talebimiz de olmamıştır." şeklinde konuştu.
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