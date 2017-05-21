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Bahçeli partisinin kongre sürecini değerlendirdi
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Bahçeli partisinin kongre sürecini değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 41 ilde gerçekleştirilen kongrelerle ilgili bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 41 ilde gerçekleştirilen kongrelerle ilgili bir mesaj yayımladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 41 ilde gerçekleştirilen kongrelere ilişkin süreci değerlendirdiği mesajında, "Tarihi nitelikli görev ve sorumluluğunuzu heyecanla yerine getirmek maksadıyla içinde bulunduğunuz salonlarda toplandınız, bir araya geldiniz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48 yıllık tecrübe, birikim, ilkeli ve ülküyle temellenmiş sağlam duruşunu en iyi şekilde en emin yollardan geleceğe taşıyacaksınız. Bu itibarla hepinize güveniyorum. Bildiğinizi gibi Merkez Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2016'da aldığı karar doğrultusunda partimizin 12. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart 2018'de yapılacaktır. Büyük Kurultayımıza hazırlık süreci olan ve kanunen ikmali gereken ilçe ve il teşkilatlarımızın kongreleri de belirlenmiş tarih aralıklarında sonuçlandırılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ni takip eden süreçte ağır ve çok boyutlu saldırı, tahrik ve operasyonlara maruz kalmıştır. Tarihi misyonumuzu çekemeyen, siyasi ve ahlaki duruşumuzu kabullenemeyen odaklar, karanlık niyetli çevreler vakit kaybetmeksizin harekete geçmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi maalesef zorlu ve yıpratıcı günler yaşamıştır. Hiçbir başarı ve yüksek mücadelemizde adı, sanı ve payı duyulmamış bir güruh her türlü fitne ve dedikodu silahıyla aramızı bozmaya, yürüyüşümüzü engellemeye, davamızı eritmeye kalkışmıştır. Çok şükür ülküsünü namus bilmiş şeref timsali ülküdaşlarım, hain ve hasmane tertip ve tuzakları iman ve dayanışma ruhuyla etkisiz hale getirmişlerdir. Sizler üç hilale sahip çıktınız. Sizler şehitlerimizin aziz hatıralarına leke sürdürmediniz. Ve şüphesiz sizler dava adamı nasıl olur herkese ispatladınız. Bugün hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi veya kötü emeller besleyen her unsurun mutlaka dikkate almaları gereken bir kudret halini almıştır. Üzerine titrediğimiz bu muhteşem millet eserinin ve inanmış kadrolarımızın siyasal mücadele alanı dışında başka emeller uğruna israf edilmelerine, acımasız projelerle silinip gitmesine, geleceklerinin başka istikametlere sürüklenmesine asla göz yummayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan hazin olaylar, kurulan vahşi tuzaklar, sürekli körüklenen yıldırma çabaları, düşmanca üretilen iftira ve suçlamalar hepinizin bildiği gerçeklerdir. Meşakkatler sabırla, melanet tahrikler akılla, çileler heyecanla, engeller şuurla, karamsarlık ve kötümserlik dalgaları imanla adım adım aşılarak bugünlere gelinmiştir" dedi.

"KORKULUKLARI HEP BİRLİKTE YIKACAĞIZ"
MHP'nin Türk siyasetine mühür vurduğunu belirten Bahçeli, "Türk milliyetçiliği hem kurucu, hem kurtarıcı, hem de şartlar gerekirse tıpkı 16 Nisan halk oylamasında olduğu gibi değiştirici vasfını, örtülemez rolünü ifa edegelmiştir. Unutmayınız ki Milliyetçi Hareket Partisi değişen hükümet etme sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir. Bunun aksine kim ne söylüyorsa yalan ve uydurmadır. Partimizin önündeki korkulukları hep birlikte yıkacağız. Ülkülerimizin ufkunda kalıntı halinde de olsa biriken sis perdesini inancımızın güçlü dağıtacağız. Geride kalan 48 yılın birikim ve kadroları ile Türkiyemizin yönetimine, Türk milletinin onurlu geleceğine talip olduğumuzu, büyük başarılara imza atmak için çok çalışacağımızı herkes görecek ve şahit olacaktır. Sizler ilinizde partimizin kahramanca mücadele eden ve her daim iftihar edecek yüzlerisiniz. Bugünkü kongreyle birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması, bütün arkadaşlarımın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alması arzu ve beklentimdir. Sudan sebeplerle, eften püften bahanelerle darılmak, gücenmek, küsmek, kopmak, sırt çevirmek, bana ne demek, cepheleşme ve hizipleşmeye prim vermek tasvip etmeyeceğimiz kırılma ve ilkellik halleridir. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dava arkadaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. İl kongrelerimizin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim kongrelerimizde kaybeden yoktur; kazanan ise sadece ve sadece Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.
(Zeynep Babacan / İHA)

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