Bahçeli o manşeti yorumladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Medya üzerinden mesaj vermek, eskide kalmasını ümit ettiğimiz manşetleri ister istemez hatırlatmaktadır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Medya üzerinden mesaj vermek, eskide kalmasını ümit ettiğimiz manşetleri ister istemez hatırlatmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bir gazetede yayınlanan "7 eleştiriye 7 yanıt" başlıklı habere ilişkin, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde başarılı rolü olan bir bayan gazetecinin, şimdilerde yaptığı haberden dolayı suçlanması da bize göre tuhaf ve çelişki ve çarpıklıktır. Buna göre son zamanlarda Genelkurmay Başkanı ve TSK ile ilgili bazı eleştirilere karargahın nasıl baktığı, bunlara nasıl cevap verdiği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığının başörtüsü yasağını kaldırırken Genelkurmayın görüşünü almadığı, Yeni Akit gazetesinin vefat eden bir yazarı için edilen taziye telefonuyla ilgili ithamlar, Sayın Akar'ın ABD'li Genelkurmay Başkanının İncirlik'te ayağına gitmesiyle ilgili yapılan aleyhte yorumlar, TSK'nın komuta heyetinin 29 Ocak'ta Kardak ziyaretinin bazı çevrelere turistik gezi olarak tenkidi, Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı ile yurt dışına gitmesine dönük incitici değerlendirmeler, yine Genelkurmay Başkanının Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li generalden madalya almasıyla ilgili suçlamalar ve Genelkurmay Başkanının bir FETÖ'cüyle Sakarya Pamukova'da arsa aldığına ilişkin iddialar ve bunlara karşılık verilen cevaplar söz konusu gazetede yer almıştır. Elbette olması gerekeni, doğru olanı Genelkurmay Başkanının rahatsız olduğu konuları silsile yoluyla siyasi iktidara iletmesidir. Medya üzerinden mesaj vermek, eskide kalmasını ümit ettiğimiz manşetleri ister istemez hatırlatmaktadır. TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanına hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır. Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır" diye konuştu.

(İlker Turak / İHA)