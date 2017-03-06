'Bahçeli'nin davranışı çok asil bir davranış'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren MHP lideri Bahçeli'yi tebrik ederek, 'Çok asil bir davranış' dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren MHP lideri Bahçeli'yi tebrik ederek, "Çok asil bir davranış" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Edirne'de yaklaşan referandum öncesi Trakya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Konuşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Almanya hakkında, "Almanya ile birlikte hareket eden ülkeler, adeta oy kullanacakmış gibi tavır sergiliyorlar maalesef. Doğrusu bende geçen hafta Almanya'daydım orada bir heyecan var. Vatandaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar. Tabii merak ediyorlar Türkiye'den evet lehinde de hayır lehinde de gelecek olanları dinlemek istiyorlar. Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor. Türkiye'den gelecek olanlara da sayın Baykal'ın tavrı güzel bir tavır. Gitmemesi ama ona izin vermişlerdi. Sorun bakanlarımıza çıkarttılar. Cumhurbaşkanımızın gelişi ile ilgili konuşuyorlar. Tabii bu çok yanlış. Türkiye'nin iç meselesi referandumda Almanya başta olmak üzere Hollanda'nın, Avusturya'nın tavır alması yanlış bir şey. Bizim Avrupa'nın genelinde vatandaşlarımız var. Bunlar oy kullanacaklar. Bunların daveti üzerine bizlerin oraya gitmesi. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın oraya gitmesi gayet normaldir. Almanya'yı burada kınıyorum. Başta Almanya olmak üzere Avusturya başbakanının açıklamaları çok yanlış açıklamalar. Bir taraftan diyebilirsiniz belki gelmesin yanlıştır ama bunu söyleyebilirsiniz buna hakkınız olabilir. Başbakanısınız Avusturya'nın ama 'Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği yanlıştır, kuvvetler ayrılığı gidiyor gibi' sen kimsin. Niye karışıyorsun Türkiye'nin iç işlerine. Türkiye'nin içinde anayasa komisyonunda tartışılmış, konuşulmuş karara bağlanmış metinle ilgili, Türkiye'nin iç meselesi, iç siyaseti ile ilgili görüş bildirmesi çok ayıp, çirkin bir davranış" dedi.



"TÜRKİYE'YE YÖN, İSTİKAMET VERME İMKANLARINI HER ZAMAN ELLERİNDE TUTMAK İSTİYORLAR"

Bazılarının parlamento içinde dengelerle oynayarak hükümetten kurtulma imkanlarının olduğunu vurgulayan Şentop, "Hükümet parlamento içerisinden çıkmış olduğu için parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet düşürmek, hükümet kurmak mümkün. 90'lı yıllarda bunları hep yaşadık. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti gibi güçlü bir siyaset iktidara gelince bu iktidarı kaybettiler. Ama bir ümittir ki 7 Haziran'da biraz ümitlendiler. Parlamento içinde dengelerle oynayarak hükümetten kurtulma, düşürme imkanlarını her zaman uzaktan kumandayla Türkiye'ye yön, istikamet verme imkanlarını her zaman ellerinde tutmak istiyorlar. Bizim anayasa değişikliğinde getireceğimiz yeni hükümet sistemi bu ihtimali ebediyen ortadan kaldırıyor. Ve artık millet hükümeti seçecek, bundan sonra ayak oyunlarıyla entrikalarla hükümet düşürme, durdurma ihtimallerini ortadan kaldırıyoruz. Rahatsızlık bundan dolayı" şeklinde konuştu.



"ÇOK ASİL BİR DAVRANIŞ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek vererek, "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim" demesini de değerlendiren Şentop, "Çok asil bir davranış olarak gördüm. Mesele sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil. Türkiye'nin meselesidir. Orada yaşayan bu kadar vatandaşımız varken vatandaşlarımız oy kullanacakken Almanya'da oy kullanması için 13 tane mekan bizim temsilciliklerimizin olduğu mekan ama orayla ilgili Almanya ile görüşerek böyle bir imkan tahsis edildi. Böyle bir tablo varken onlara niye 'evet' deneceğinin anlatılmasını engellemek Almanya'nın Türkiye'ye karşı bir tavrıdır. Bütün siyasi liderlerin Cumhurbaşkanımızın söylemiyle beraber hareket etmesi, arkasında durması gerekir. Bahçeli'nin milli duruşu bunu her zaman göstermiştir zaten" diye konuştu.

(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı / İHA)