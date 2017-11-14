Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında bugün AK Parti'yle ilgili sözlerini değerlendirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis etmek için AK Parti ile birlikte mücadelesini sürdürecektir" açıklamasına iktidar partisinden ilk değerlendirme geldi.

YERLİ VE MİLLİ BÜTÜN UNSURLARLA İTTFAKIZ

Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirtti. Ünal,“Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız .Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.