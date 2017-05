Bahçeli'nin Beşiktaş mutluluğu

Beşiktaş taraftarı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal Türk sporunun renkleri siyah beyaz olan yüz akı, iftihar edilecek kulüplerinden birisidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına başsağlığı ile başlayan Bahçeli, "Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in yakın arkadaşlarından birisi olan Sayın Ahmet Er'in vefatından derin bir üzüntü duydum. Partimizde değişik görevlerde bulunan ve ismi saygıyla hatırlanacak merhum Ahmet Er'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" dedi.

Ardından ise Manisa'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, "27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Manisa'da meydana 5,1 şiddetindeki deprem hepimizi endişelendirmiştir. Allah'tan, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Sadece hasarın konutlarla sınırlı kalması tek tesellimiz olmuştur. Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerindeki konutlardan 115'i ağır, 81'i de hafif hasar görmüştür. Manisalı kardeşlerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, parti olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek ve bildirmek istiyorum. Rabbimden, milletimizi ve ülkemizi doğal olan veya olmayan tüm felaketlerden, tüm musibetlerden korusun, kollasın niyazında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Artan eşitsizliklerin alarm zilleri çaldığını, çoğalan adaletsizliklerin tehlike sinyalleri verdiğini kaydeden Bahçeli, "İnsan onurunun çiğnenmesi, insani kazanımların çürümeye bırakılması karamsar ve kötümser bekleyişleri tırmandırmaktadır. Bireysel hak ve hürriyetler alanındaki gerilemeler, hatta kimi hallerde vuku bulan gerilimler insanlığı adeta darboğaza sürüklemektedir. Bu itibarla sorunlar ağırlaşmakta, içinden çıkılmaz hale gelmektedir. İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi de inanmayan insan veya toplumların zamanın pasif, bağımlı ve parçalı birer ögesi olmaları kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. Maneviyatımızın hisarları delik deşik olmuşsa, kısa ömrümüzde anlaşmazlık, uzlaşmazlık, mutsuzluk, huzursuzluk ve kesif cepheleşmelere yakamızı kaptırmışsak, mutlaka bir yerlerde vahim bir hata ve yanlış var demektir. Paylaşmanın erdemi konuşulur, ne var ki komşunun aç yatıp aç kalkması dikkatleri çekmez. Gıybetin kötülüğünden yakınan çoktur, gelin görün ki, onu bunu çekiştirmekten kimse vazgeçmez, bundan da çekinmez. Kul hakkı denir, helal rızık tavsiye edilir, yetim malından bahsedilir, fakat bunlar sözde kalır, nitekim refakat ve riayet eden çıkmaz. İyi olmanın, temiz olmanın, ahlaklı olmanın, halis ve ihlaslı bir insan varlığının önem, değer ve vazgeçilmezliği sözde kalır, yüzeyde duramaz. Dilin söylediğini kalp onaylamaz, kalpten geçenleri dil telaffuz etmezse; aklın teklifi gönül süzgecinden geçmez, duygularla desteklenmezse olgun, kâmil, salih, yetkin, sözüne ve eylemine güvenilir bir insan nasıl olacaktır? İnsanlığın içinde bocaladığı manevi çoraklık ve aşınmanın nice savaş ve acımasızlıklara davetiye çıkardığını görmemiz lazımdır. Bir yanda israfa batan, ihtiyatsız bir zenginlik içinde yüzen azınlık; diğer yanda yoksulluğun, yokluğun, yozlaşmanın pençesine düşmüş çoğunluğun sürdürülemez bir çelişki olduğunu artık hepimiz görmeliyiz. Geldiğimiz bu aşamada, bunları konuşmaktan daha fazlasını yapmalıyız. İnançlarımızın müşfik ve muazzez sesine, imanımızın kutlu ve kuşatıcı buyruğuna daha çok kulak vermeliyiz. Bu nedenle inandığımız gibi yaşamaktan başka seçeneğimizin olmadığını bilmeliyiz" dedi.



"FETÖ'YE BAKINIZ BUNU GÖRECEKSİNİZ, IŞİD'E BAKINIZ AYNI ŞEYİ FARK EDECEKSİNİZ"

İslam aleminin yeni bir yükseliş, yeni bir diriliş ruhuyla üzerindeki ölü toprağı atmasının kaçınılmaz bir zaruret olduğuna dikkat çeken Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'nun petrol zenginliği ve stratejik ticari avantajlarına rağmen, mesela işsizlikte küresel ortalamanın iki katına ulaşması düşündürücü, bir o kadar da sarsıcıdır. Benzer şekilde ülkemizin durumu da parlak sayılamayacaktır. İslam aleminin büyük bir kesimi yoksullukla savaşıp, sağlık hizmetleri, temiz su ya da düzenli elektriği bulunmayan gecekondu mahallelerine tıkışmışken, küçük ve kaymak bir tabaka yer altı ve yerüstü kaynakları aç gözlülükle sömürmektedir. Hz. Ömer'in tek bir paltosu vardı ve onu da bizzat kendisi yamıyor, öyle giyiyordu. Efendimizin hayatı ise başlı başına bir örnek ve imrenilecek vasıf ve yaşayış şekliyle doluydu. İmana övgü, küfre sövgü vardı. Bir zamanlar, mümin olmaya çağrı, müşrikliğe, müsrifliğe, münafıklığa reddiye hakimdi. Sabır, samimiyet ve safiyet inancımızın özü, manevi istiklal umutları fani hayatımızın ana gövdesiydi. İtikat baş tacı yapılırken, ikilik, iradesizlik, ikiyüzlülük ve iffet yoksunu bir zafer ve kazanma arayışı ayaklar altındaydı. Pekiyi ne olmuştur da, koskoca İslam dünyası manevi hastalığa kapılmış, birbirine düşmüştür? Terörizm nasıl olmuştur da, etrafımıza kamp kurmuş, çevremizi kuşatmaya almıştır? Var olan tahammülsüzlük, yaygınlaşan insafsızlık ve vicdansızlık neye yorulmalı, nasıl yorumlanmalıdır? Yanlış nerededir? Mesela Riyad yönetiminin, ABD'yle kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzalaması, tepeden tırnağa silahlanması hangi mantık ve mirasın sonucudur? ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan'da benim için halklar değil, demokrasi değil, rejimler önemlidir sözünün adres ve muhatabı kimlerdir? Bir dilim ekmeğe aç, bir damla suya hasret, bir parça hak ve güvenceye muhtaç milyonların çığlığı ne zaman duyulacaktır? Din düşmanları takiyye maskesi takıp iblise hizmetkarlığa soyundular. Küresel güçlere taşeronluk yapanlar istismar kamuflajının ardına saklanıp fitneye bekçilik ve tetikçilikten dolayı utanmadılar, sıkılmadılar. Petrol kuyularından dolar çıktı, servet fışkırdı; ama insanlık o kuyulara gömüldü, hakikat ve hidayet toprak altında kaldı. Yerin altı yerin üstüne çıkarıldı, ne var ki yerin üstü de yerin altına sokuldu. En acısı da, bir yerinden İslam'a bulaşan, İslam'ı kullanan, yüce dinimizi hain emellerine alet etmeye kalkan terör ve vahşi örgütlerin varlığıdır. FETÖ'ye bakınız bunu göreceksiniz, IŞİD'e bakınız aynı şeyi fark edeceksiniz. Bunlar ki, İslam dinine yuvalanmak isteyen batıl ve küfür çeteleridir. Elbette İslam ile terörü yan yana getirmek, yani İslami terörden bahsetmek soysuz bir saptırma ve uydurmadır. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğunu buyuran bir dine yapılabilecek en büyük kötülük, en çirkef hakaret ve saldırı terörizmle eşitleme teşebbüsüdür. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. İslam insanlık değerlerinin tacı, tahtı, ilahi taltifidir; terörizm ise insanlığın inkarı, itlafı, tam karşısında mevzilenmiş, mevki bulmuş ihanet cephesidir. Dördüncü gününü idrak ettiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazan'da bu gerçekler üzerinde mutlaka düşünülmeli, gerekirse bir özeleştiri, gerekirse muhtevalı bir muhasebe yapılmalıdır. Şunu unutmayalım; maneviyatımızı saran tehlikelerle mücadele etmez, kendimize gelmez, yeni baştan ayağa kalkmazsak çok sürmez, çöküş mukadder olacaktır. Bu mübarek ve mukaddes ayda kardeşlik duygularımızı pekiştirerek, gaflet ve hezimet yolundan çıkarak tokalaşmaya, toparlanmaya, iç barış ve huzurumuzu sağlamlaştırmaya ihtiyaç vardır. Ramazan ayı aç ve susuz kalma ya da diyet yapma ayı değildir. Ramazan biz olma, bir nevi iman tazeleme, tövbe etme ayıdır. Aynı şekilde Ramazan Kuran ayı, bolluk, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik halkalarını genişletme, güçlendirme zamanının adıdır. Sahurdan iftara kadar samimi ve sabırlı olmanın mükafatını sadece ve sadece Allah'tan beklemek, Allah'tan dilemek Ramazan'ın gerçek manasıdır. İstikrarlı ve iradeli şekilde bir ve beraber olmayı denemeli, başarmalı, günahkârlara, milli ve manevi bünyemizin yıkımını gözleyen karanlık çevre ve çehrelere şamarı indirmeliyiz."

"17 Aralık 2010'da, seyyar satıcı 26 yaşındaki Tunuslu Muhammed Buazizi'nin kendini yakması Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu da ateşe vermişti" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, "Buazizi'nin meyve arabasının devrilmesiyle totaliter rejim ve yönetimlere karşı deyim yerindeyse isyan duyguları uyanmış, devrimler doğmuştu. Batıya kul köle olan despot yöneticiler birer birer yerinden yurdundan olurken çakılan kıvılcım hala sönmeyen kaos fitilini tutuşturmuştu. O günden bugüne Ortadoğu perişan, insanlık bitmiş haldedir. On yıllardır kuma gömülmüş Ortadoğu bu kez de kan ve şiddet seline kapılmış; birlik ve dirliğini terör örgütlerine kaptırmıştır. Tunuslu İslam düşünürü İbn-i Haldun der ki; akıl ruhun simgesidir. Ancak ruhunu ipotek ettiren, ruhu çalınan kişi ya da toplumlarda ortak aklın olmayacağı, olmayan bir şeyden de medet umulmayacağı su götürmez tarih tecrübesidir. Şu anda Ortadoğu'da ortak akıl yoktur. Akıl olmayınca irade bulunmayacaktır. İrade bir canlıyı insan, bir insanı ise şuur ve vicdan sahibi yapacaktır. Bu itibarla Ortadoğu, emperyalizmin her türlü telkin, dayatma, yönlendirme, baskı ve tehdidine açık ve korumasız durumdadır. Terör örgütleri komşu coğrafyalara demir atmış, risk ve belirsizlikler İslam dünyasına çengeli takmıştır. Salgın gibi yayılan, nerede ve nasıl biteceği hiç kimse tarafından bilinmeyen karmaşa ve vahşi çatışmalar elbette İslam ve insanlık alemi açısından felaketin izharıdır. Masum ve demokratik protestolardan kanlı hesaplaşma ve iç isyanlara varan dramatik zincirleme olaylar serisi en başta bölgesel barış ve huzuru baltalamıştır. Yozlaşmış yönetimlere karşı ekmek, iş, onur, özgürlük, adalet çağrısı yapan milyonlar, aslında dip akıntıyı yüzeye çıkarmakla kalmamış, Ortadoğu'nun yüzyıllık yapay ve ısmarlama haritalarının da tartışmaya açılmasını sağlamışlardır. Temel değerlerle stratejik çıkarları dengelemekten bihaber komşu ülkeler, küresel güçlerin resmen eline avucuna düşmüşlerdir. Düne kadar bağımlılık ve tutsaklık örtülü haldeyken, şimdi her şey billurlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. Ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik uçurumlar, toplumlar arasında devleşen adaletsizlik ve eşitsizlikler Afrika ve Ortadoğu'yu çoktan dehşet fanusuna almış, uzun süredir içten içe kemirmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ile Yemen'in başkenti Sana veya Somali'nin başkenti Mogadişu arasındaki keskin ve büyük tenakuz aslına bakarsanız yanı başımızdaki coğrafyaların içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir. Terör örgütleri hem küresel ligin zirvesinde bulunan efendilerinden aldıkları emir, hem de bölgesel dengesizlik ve değişik saiklerle kabaran öfke haliyle beslenmiş ve kan döken canavarlara dönüşmüşlerdir" açıklamasını yaptı.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ KARŞISINDA TARAFSIZ KALMAK DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Birleşik Krallık'ta Manchester kentinde bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla Mısır'da Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse yapılmış olan terör saldırısının tereddütsüz aşağılık bir canilik olduğunu vurgulayan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kabul edilmelidir ki Ortadoğu'nun temellerinin sarsılması, geleceğiyle oynanması tüm dünyayı güvensiz ve riskli hale getirmiştir. Şüphe yok ki bu terör saldırılarında masum insanlar can vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi hunhar eylemleri lanetlemekte, muhatap halk ve devletlere taziyelerini iletmektedir. Şunu unutmayalım ki terör her yerde terör, terörist her coğrafya ve ülkede suçlu ve haindir. Terör örgütleri arasında sınıflandırma, ayrıştırma, iyi-kötü tasnifi, ehveni şer değerlendirmeleri sakıncalı olduğu kadar zulmün aklanmasıdır. Zulüm, mazluma kast etmek, haksızlığa çanak tutmaktır. Zulüm, insan olmanın inkarı, insanlığa apaçık saldırı ve suikasttır. Kaynağı, kökeni, motivasyonu, bahanesi, gayesi, yanında yöresinde kim olursa olsun her terör örgütü zalim, her terör eylemi ise zulmün ta kendisidir. Londra'da parlatılan, Berlin'de pırlanta gibi görülen, ama Ankara'da, İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da bomba olup patlayan terör örgütleri insanlığın yenmesi, kökünü kurutması gereken zulmün paryalarıdır. Bunu yapmak için küresel akıl, adalet ve işbirliği kanalları açık ve aktif olmalıdır. Herhangi bir terör örgütünü, bir başkasına üstün tutmak hem adil, hem insani, hem de ahlaki görülemeyecektir. Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Bu olsa olsa cinayetlere rıza gösteren eyyamcılık ve entrikacı duruştur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten, oraya buraya saklanan ülkeler bilinsin ki, zulme ortak olan, destek çıkan, mazlumların ahını alan potansiyel düşmanlardır."



"SİZDE OYUN BİTMEZSE, BİZDE DE KAHRAMAN NESİL TÜKENMEZ"

"Geçen hafta, İtalya'nın Sicilya adasında bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, terörle mücadelede anlaşmaya varmışlardır" diyerek konuşmasına devam eden Bahçeli, "Bu konuda ne kadar dürüst oldukları elbette çok geçmeden görülecek ve anlaşılacaktır. Özellikle AB konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik dönemine geçilme sürecinde, Türk devletinin haklı ve meşru duruşunu geri adım atmadan müdafaa etmek siyasi otoriteden samimi beklenti ve tavsiyemizdir. Huzurlarınızda şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki habis oyuncular, kirli senaristler, hemen heveslenmeyin, boşuna heyecan yapmayın. Acele etmeyin, yavaş gelin, nefes alıp şu kararlılığımızı iyi duyup düşünün: Sizde oyun bitmezse, bizde de kahraman nesil tükenmez. Sizde nefret ve kin azalmazsa, bizde de işgal niyetlerini tepeleyecek, ihanet teşebbüslerini silip süpürecek soylu, helal süt emmiş yiğit neferler eksilmez. Bir oluruz, tıpkı serhat boylarındaki akıncılar gibi, tıpkı mehterandaki kuvvet gibi, tıpkı fethe çıkmış iman kaleleri gibi, birlikte davranıp alayınızı birden her yerde karşılar, hak ettiğiniz cevabı veririz. Aynen 15 Temmuz'da olduğu üzere kaçtığınız yere kadar kovalar, inlerinizde boğarız. Zalimler korosu ne derse desin; şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez, Türk milleti asla düşmez, Türkiye Cumhuriyeti düşmeyecektir" diye konuştu.

İstanbul'un, bir şehirden, bir ilden, bir kentten ve bir metropolden daha fazlası olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "İstanbul; muhteşem bir fetih ruhunun eseri, 13 yaşından itibaren hedefine kilitlenmiş kutlu hakanımız Fatih'in hediyesidir. 564 yıl önce İstanbul'un fethiyle bölgesel ve küresel statüko değişmiş, çağların yörüngesi kaymıştır. Hıristiyan Konstantinopolis gitmiş, Türk ve Müslüman İstanbul gelmiştir. Bizans düşmüş, Türklük yükselmiştir. Çürümüşlük sökülüp atılmış, Türk milleti sivrilip ileri atılmıştır. Her fetih bir stratejinin mahsulüdür. Her fetih kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin, hedefine kilitlenmiş bir cesaretin mükafatıdır. Anadolu Hisarı'nın karşısına inşa edilen Rumeli Hisarı aklın ve öngörünün marifetidir. Karadan çekile çekile Haliç'ten denize indirilen gemiler bir vizyonun gerçekleşmiş muhayyilesidir. Denizin üzerinden dev gibi giden yuvarlak topların yapımı kırılmayan, esnemeyen bir çalışmanın mukavemetidir. O güne kadar hiçbir gücün aşamadığı 6,5 km uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki surlara Ulubatlı Hasan olup Üç Hilali dikmek medyunu şükran olduğumuz bir inanmışlığın maharetidir. Sabır, dua, zeka, cengaverlikle 53 gün boyunca kuşatmaya alınan İstanbul'un sonunda düşürülmesi, bu aziz kenti Türk milletinin kalpgahı yapmaya ant içmiş bir milliyetperverliğin şanlı muvaffakiyetidir. İstanbul'un fethi, sefer bizden, zafer Allah'tan diyen inanmış yüreklerin muteber ve müstesna bir mecmuudur. Yeniçerisinden Hakanına, elleri havada dua eden isimsiz neferlerinden devrin ilim irfan pınarı Aksemsettin'e kadar fetih; bir destanın, bir dirilişin, efendimizin övgüsüne mazhar olmayı kafa koymuş bir müjdenin şeref menkıbesidir. Büyük fetih; Mehmedi Fatih yapan, zamanın en büyük katedrali Ayasofya'yı camiye çevirerek Müslüman Türk milletine sunan, tüm mahlukatı gıpta ettirecek bir mahiraneliğin merkezi ve membaıdır" dedi.



"İSTANBUL'U SİZLERDEN İSTİYORUM"

Bahçeli, İstanbul'un fethiyle doğu ile batı arasındaki dengenin bozulduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul'un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası, kader rotası değişmiştir. Çağların kilidi kırılmış, birisi açılırken diğeri perdeyi indirmiştir. Fatih Sultan Mehmet sadece kılıçla, sadece topla, sadece yaklaşık 70 bini bulan kahraman askeriyle değil; sabrıyla, sağduyusuyla, taşıdığı emsalsiz misyonuyla, sahip olduğu derin fikir, yüksek ahlak, alim vasfı tutkulu hükümdarlık niteliğiyle İstanbul'u Türkleştirmiştir. Fethin mirası üzerine yatıp durumu idare etmekle fütuhat bilinci muhafaza edilemeyecektir. İstanbul, eğer 564 yıl önce alınmışsa; bu her şeyden önce ülkülerine ve ilkelerine teslim olmuş, bunun da ötesinde muzaffer bir şuurla stratejik bakabilen, pes etmeyen bir hazırlık ve çalışma disiplini içinde hareketini planlayan elleri öpülesi ecdadımızın kazancıdır. Büyük düşünmeyen bir milletten, kendini aşmayı göze almamış bir toplumdan ne asırları kavramış fakih ne de yerküreye mühür vurmuş fatih çıkacaktır. Tarihte hiçbir başarı tesadüfi değildir. Tesadüfi olan fetih değil, cılız, güdük ve gevşek bir atılımdır. Fetih için önce cesaret, önce feraset, önce fedakarlık, önce irade, önce fazilet, önce ülkücü olmak lazımdır. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han; hayranlıkla andığımız, hatıralarını her daim hafızamızda taşıyacağımız devrinin yenilgi tanımayan Ülkücüsü, çağına sığmayıp ok gibi ileri fırlayan bir Bozkurtudur. Her fetih öncelikle gönülleri kazanarak, gönül vermişleri, güven duyanları inandırarak başlayacaktır. Altını çizmek isterim ki, fetih tarihin bir anında donmuş, durmuş, duraklamış bir hal değildir. Fetih dinamiktir, süreçtir, süreklilik içinde, tarihsel mizan ve milletin müdavim ve müdahalesiyle canlı tutulacaktır. Ecdadımız gibi biz de kendimize sorup şu soruların cevabını aramak durumundayız: Kahramanlık yolunda yürüyecek bilgelik ve cesarete sahip miyiz? Başarı istikametinde zorlukları yenip, engelleri ekarte edecek bir mücadele şuuruna malik miyiz? Yılgınlık göstermeden ülkülerimizin savunacak mizaç ve karakter olgunluğuna haiz miyiz? İçe dönük hesaplaşma ve mücadele yerine; başımızı dışa çevirip milletimize umut olmayı, canla başla çalışıp çırpınmayı göze alacak kararlılıkta mıyız? Ayağımızdan çekiştirenlere, çelme takanlara, nifak yayanlara aldırış etmeden hep ileriye, hep ufka, hep bir adım ötesine gidebilecek heyecan ve arzuda mıyız? Bunlara evet diyorsanız, aşı tutmuş, işlem tamamlanmıştır ki, Fatih içinizde yaşamaya, fetih kanı damarlarınızda dolaşmaya başlamış demektir. Bugün burada, il ve ilçe kongrelerini başarıyla tamamlayan İstanbul İl Teşkilatımızı yeni bir fethe memur ediyor, kutlu bir sefer için görevlendiriyorum. Biliniz ki, İstanbul'u sizlerden istiyorum. Dünyanın en büyük Türk kentinin her sokağında, her mahallesinde, her hanesinde, 564 yıl önce surlara dikilen Üç Hilal gibi umutla dikilip gönüllere girmenizi, sesimizi ve mesajlarımızı ulaştırdığınızın haberlerini almayı ümit ediyorum. Sizlere güveniyor, alayınıza birden üstün başarılar diliyorum. İstanbul'u adaletle tanıştırıp, Türk'ün adıyla kaynaştıran, şaha kaldıran ve tarihe yön veren ecdadımızı hürmetle, minnetle yad ediyorum. Dün kutladığımız İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünde, Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve başta büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmet olmak üzere kahraman ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."



"KARA KARTAL TÜRK SPORUNUN İFTİHAR EDİLECEK KULÜPLERİNDEN BİRİSİDİR"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın şampiyon olmasından dolayı bir Beşiktaşlı olarak sevinç duyduğunu kaydeden Bahçeli, "Spor Toto Süper Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal Türk sporunun renkleri siyah beyaz olan yüz akı, iftihar edilecek kulüplerinden birisidir. Bu durum şahsım adına da oldukça anlamlı, memnuniyet vericidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün futbolcularını, teknik heyetini, yağmurda çamurda, karda kışta, iyi günde kötü zamanda destek ve tezahüratlarıyla takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Kulüp Başkanımız Sayın Fikret Orman Bey ve yönetimini kutluyorum. Müsaade buyurursanız, taraftarlarımızın bir sözüyle konuşmamı noktalıyorum: Asıl olan hayattır, hayatta Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.

