Bahçeli’nin 14 yıllık özel kalemi MHP’den istifa etti

İstifa dilekçesini ilçe seçim kuruluna sunan Karakaş şöyle dedi:

“Ülkü Ocakları'na adım attığım ilk günden bugüne, üyesi ve genel başkan özel kalem müdürü olarak uzun yıllar hizmet verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım davam ve sevdam olan ülkücülük fikrine, her zaman hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

2015'ten beri parti içi muhalefette Meral Akşener'le birlikte hareket eden Karakaş, olağanüstü kongre için öncülük eden isimler arasındaydı.

2011 yılına kadar Bahçeli'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Karakaş, 2011'deki seçimde Aydın'dan MHP listesinden milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti.

NİĞDE'DE 300 KİŞİ İSTİFA ETTİ: AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Öte yandan Niğde'de aralarında eski MHP Niğde milletvekillerinin de bulunan 300 kişi, partiden istifa etti.

Eski MHP milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ile MHP üyeliğinden istifa eden grup Grand Otel'de basın toplantısı düzenledi. Grup adına açıklamada bulunan MHP Niğde İl Yöneticisi Hakan Tereci, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere MHP'den 300 kişinin istifa ettiğini söyledi. Tereci, açıklamasında şunları söyledi:

"Meral Akşener ve yol arkadaşlarının haksız bir biçimde MHP'den ihraç edilmesi sonucunda Türk siyasetine yeni alanlar açmak için yeni bir partinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yeni partinin kurulmasını milletimiz arzu etmiş ve partiyi yine milletimiz kurmaktır. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Kötü yönetimler neticesinde ayrışan ve birbirinden uzaklaşan toplum fertlerinin yeniden ortak paydamız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti noktasında buluşturmak ana hedefimiz olacaktır. Bizler MHP'de siyaset yapan insanlar olarak Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere istifa ediyoruz."