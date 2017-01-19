Bahçeli: Kampanyamızı evet üzerine kuracağız

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürerken, MHP Lideri Bahçeli kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa teklifinin TBMM'de kabul edileceğini, referandumun bu gidişle kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, Meclis'te evet dediklerini, kamuoyunda millet huzurunda da evet diyeceklerini söyledi.

Bahçeli, "Kampanyamız evet üzerine kurulur" dedi.

'KARANLIKTA GÖZ KIRPMIŞLAR, BİZİM HABERİMİZ YOK'

Bahçeli, referandum sürecinde AK Parti ile birlikte kampanya yürütmelerinin söz konusu olamayacağını vurgulayarAak, "Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz" dedi.

Yeni sistemin uygulanmaya girmesi halinde MHP'den isimlerin de kabineye alınabileceğine ilişkin iddialara da Bahçeli, "Karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" diye yanıt verdi.