Bahçeli: İlle mevki sahibinin damadı mı olmak gerekiyor

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye ve referandum kararına tepki gösterdi.

Milli bekamızın karnesine bakalım, Barzani çetesi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Bunun adı rezalet, melanet, ihanettir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 9 Haziran 2017

​Bahçeli, "Barzani çetesi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Bunun adı rezalet, melanet, ihanettir. Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının en ağır yankısı Türkiye'den hissedilecektir. Buna izin verilemez, buna göz yumulamaz" ifadelerini kullandı.

​MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde, FETÖ operasyonlarında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan isimler de vardı.

Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 9 Haziran 2017

Bahçeli, "Mesela adalet karnemize bakalım; adeta damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda. Kayırma, arkalama, hatır almış başını yürümüş halde. Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım? Madem bir kişi suçsuz, niye tutuklanır? Hadi tutuklandı, niye bırakılır? Sanıyorum kripto eller devrede, kaos emelleri siyasi çemberdedir" mesajını paylaştı.