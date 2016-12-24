Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEAŞ'ın Türk askerlerini yakarak öldürdüğü iddia edilen görüntüler için "Eğer iki askerin yakılma videosu doğruysa IŞİD'in eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. ŞİD'in elindeki askerlerimizin son durumu nedir? Vicdanlardaki şüphe ve merak derhal giderilmelidir." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'I RİSKE ATARIZ

Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması gerektiğini söylererek "El Bab'dan alnımızın akıyla çıkmalıyız. Elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek sertifika töreninde konuştu.



MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada özetle şunu söyledi:

ANKARA'YI TEHLİMEYE ATARIZ

"Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız.

VİDEO HAKKINDA KONUŞTU

Sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilgisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir. IŞİD'i ihmal edip Orta Doğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldur. ABD'nin dış politikası zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir

RUSYA VE İRAN İLE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur.

BAŞKANLIK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor."