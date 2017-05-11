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Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
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Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Taha Akyol'a yüklendi! Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akyol için sert sözler sarf eden Bahçeli, Akyol için silik, çaptan düşmüş ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet yazarı Taha Akyol'un Semih Yalçın'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, Akyol'un MHP hafızasından çoktan düştüğünü söyleyerek, Akyol için "sakil ve silik kalem" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, twitter hesabından yaptığı açıklamada Hürriyet yazarı Taha Akyol'a yüklendi. Akyol'un köşesinden kendisine yönelik yazdığı notu okuduğunu söyleyen Bahçeli, Akyol için "Beş paralık feneri, o kadar yanışı" var ifadesini kullandı. İşte Bahçeli'nin o sözleri:
"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın'ı kast ederek, “ismini zikretmeye tenezzül etmedim” diyor. Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir. Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın'a hakaret kimdir?

"KAÇMAYACAK MASKESİNİ İNDİRECEĞİZ"

Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı? Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin?Y.Has Hacib diyor ki: “Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.” Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz.

"YOKLUK VE HİÇLİĞE HAVALE EDİYORUM"

Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: “Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.” Yılkıdan adam çıkmaz, ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum."

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