Bahçeli'den sağduyu çağrısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referandum süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Referandumda gerilimi artırıcı sözlerden kaçınılmalı. Gerilimin artırılması telafisi güç olaylara yol açabilir" dedi.

Referandum için geri sayım resmen başlarken, MHP, Konya'da kampa girdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantı iki sunumla başladı.

İlk sunumu 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi Mehmet Erdoğan yaptı. Ardından anayasa çalışmaları ile ilgili süreci yürüten Afyon Milletvekili Mehmet Parsak kürsüye çıktı.

Parsak bir anlamda kampanya sürecinde teşkilatlar tarafından da kullanılmak üzere anayasa değişikliğine ilişkin “Doğru bilinen yanlışları” anlattığı bir sunum yaptı.

Parsak'ın hazırladığı bu sunum “Tabanın hassasiyetleri açısından önem taşıyan bilgiler verdi” sözleriyle nitelendi.

Toplantının sonunda Genel Başkan Bahçeli, “Evet kararının çoklaştırılması için çalışma yapılmasını” istedi. Ayrıca “evet” kararının nasıl oluştuğunu da anlatan MHP lideri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeler ve konuşulanlara ilişkin de bilgi verdi.

Partisine “Evet” oyu nedeniyle yöneltilen eleştiriler ile ilgili de konuşan MHP lideri daha önce yaptığı gibi “Perinçekgiller” ifadesini kullandı ve MHP tarihinden bazı hatırlatmalar yaptı. Bunlar arasında 367 krizinin aşılmasından partinin üstlendiği rol de yer aldı.