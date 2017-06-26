Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, 'OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi.
Bahçeli, MHP Genel Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bütün yan tesirleri başta olmak üzere etkisini ortadan kaldırabilmek için Olağanüstü Hal uygulamasına geçildiğini kaydeden Bahçeli, OHAL uygulamasının devam etmese gerektiğine dikkat çekti. OHAL kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu açıkça söylemelidir, OHAL'i bahane ederek 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye'de parlamento kalacak mıydı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne hale düşecekti, adaletin A'sından kim bahsedecekti, hangi adalet uygulanacaktı? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi, Ankara Başkentimiz mi olacaktı? Bunları hep beraber dikkate almak lazımdır" diye konuştu.

CHP'Yİ MECLİS'E DAVET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'dan İstanbul'a başlatılan yürüyüşle ilgili "Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur" diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayış içerisinde MHP hassasiyetini korumaktadır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla doğruları söylemekte, gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. Fakat; kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara yürüyecekleri yerde meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur."
(İlker Turak - Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu
Bahçede bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sürüyor
LGBTİ eleştirisini CHP eleştirisi sandı
Valbuena: Fenerbahçe için...
Kan davası bayram dinlemedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu
Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu
Bahçede bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Bahçede bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sürüyor
Çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sürüyor
LGBTİ eleştirisini CHP eleştirisi sandı
LGBTİ eleştirisini CHP eleştirisi sandı
Valbuena: Fenerbahçe için...
Valbuena: Fenerbahçe için...
Kan davası bayram dinlemedi
Kan davası bayram dinlemedi
Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması
Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması
MHP'den CHP'ye bayram ziyareti
MHP'den CHP'ye bayram ziyareti
Başbakan'a Erzurum'da sevgi seli
Başbakan'a Erzurum'da sevgi seli
İçişleri Bakanı: Operasyonlar yoğunlaşacak
İçişleri Bakanı: Operasyonlar yoğunlaşacak
Kılıçdaroğlu'na rest: İspat etmezsen...
Kılıçdaroğlu'na rest: İspat etmezsen...
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English