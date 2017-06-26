Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, 'OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bütün yan tesirleri başta olmak üzere etkisini ortadan kaldırabilmek için Olağanüstü Hal uygulamasına geçildiğini kaydeden Bahçeli, OHAL uygulamasının devam etmese gerektiğine dikkat çekti. OHAL kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu açıkça söylemelidir, OHAL'i bahane ederek 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye'de parlamento kalacak mıydı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne hale düşecekti, adaletin A'sından kim bahsedecekti, hangi adalet uygulanacaktı? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi, Ankara Başkentimiz mi olacaktı? Bunları hep beraber dikkate almak lazımdır" diye konuştu.



CHP'Yİ MECLİS'E DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'dan İstanbul'a başlatılan yürüyüşle ilgili "Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur" diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayış içerisinde MHP hassasiyetini korumaktadır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla doğruları söylemekte, gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. Fakat; kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara yürüyecekleri yerde meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur."

(İlker Turak - Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü / İHA)