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Bahçeli'den NATO'ya sert tepki
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Bahçeli'den NATO'ya sert tepki

NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Lideri, NATO üyeliğinin artık sorgulanması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO'nun tatbikatında yaşanan skandalla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

NATO'nun hata yapma lüksünün olmadığının altını çizen MHP Lideri, artık NATO üyeliğinin de sorgulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE İÇİN ACİLİYETİ OLAN BİR MECBURİYET

Bahçeli, "Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN HATA YAPMA LÜKSÜ YOKTUR"

MHP Lideri, "NATO'nun hata yapma lüksü yoktur. Skandallara kuluçka işlevi görmesi, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapması kabulü mümkün olmayan kepazeliktir." dedi.

BİTMEYEN KOMPLOLAR...

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türk milleti, onyıllardır, yüzyıllardır koyu bir tehdit dalgasının hedefine koyulmuş; bitmeyen düşmanlıkların, dinmeyen saldırganlıkların, eksilmeyen komploların kaynak ve odağında yer almıştır.

Üzerinde yaşadığımız topraklara Türk mührü vuruldu vurulalı, fetihlerimiz, fatihlerimiz, fütuhat ruhumuz beşeriyetin hem hayranlığını hem de husumetini kazandı kazanalı tehlikelerin cesametinde azalma şöyle dursun, hızla artış yaşanmıştır.

“Fütüvvetsiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmaz” inancı doğrultusunda, Türk milleti bileğinin hakkıyla, milli şuurunun şanıyla, birlik ve beraberliğinin görkemli anılarıyla zalimlerin iradesini söndürmüş, zulmün izini ve kirini kanıyla silmiştir.

Şer cephesi her devirde faaliyet, şirk mevzii her dönemde faal halde bulunarak karanlık senaryoları aleyhimize kurgulamış, şiddet ve dehşet saçan oyunları direkt üzerimize yönlendirmiştir.

AÇIKÇA İFADE ETMEM GEREKİRSE...

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazin, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır.

Açıkça ifade etmem gerekirse NATO bunlardan birisidir. 1950 yılının 17 Eylül'ünde Kore'ye asker göndererek 724 şehit vermemiz üzerine kapılarını açan NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur.

TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI

Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenmekte olan “Trident Javelin 2017 (Üç Uçlu Mızrak)” isimli masa üstü tatbikatta gizli ve gizil Türkiye hazımsızlığı, Türklük husumeti yüzeye çıkmıştır.

REZİLLİKTİR

Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan'ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir.

NATO'yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır.

NATO'NUN SORGULANMASI..

Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir.

ÖZÜRMÜŞ, NE ÖZRÜ, NEYİN ÖZRÜ

Özürmüş, ne özrü, neyin özrü? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı'yla şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanı'nı psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsü su katılmamış bir düşmanlık emaresidir.

NATO TÜRKİYE'DEN NE İSTİYOR

NATO, Türkiye'den ne istiyor? Neyi bekliyor? Nereye varmayı ümit ediyor? Hepsini geçtik, Türkiye'nin bekasını yıkmak, tarihi varlık ve vakur duruşunu yok etmek isteyen çevrelerle aynı çizgiye nasıl, hangi hak ve gerekçeyle savruluyor?

AZİZ ATATÜRK DİYOR Kİ

Aziz Atatürk diyordu ki: “Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüzölçümü ile değil; yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliğiyle ölçülür.” Bu yürek, bu ülkü Türk milletinde vardır. Sabrımızı test edenler, sağduyumuzu yanlışa yoranlar milli mukavemet karşısında mağlup olacaklardır.

Düşman kim ve hangi milletten olursa olsun; saklandığı oluşum ve örgütün ismi neyi işaret ederse etsin birdir, aynıdır, ahlaksız ve alçaktır.

NATO'NUN HATA YAPMA LÜKSÜ YOKTUR

NATO'nun hata yapma lüksü yoktur. Skandallara kuluçka işlevi görmesi, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapması kabulü mümkün olmayan kepazeliktir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ilk ve ardından 12'nci Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaretamiz ve mütecaviz fiilleri, bu fiillerin kararmış faillerinin asıl maksadının ülkemiz ve Türk milleti olduğunu görmektedir.

Allah'a şükürler olsun biriz, beraberiz, hep birlikte güçlüyüz, düşmemizi bekleyenlerin, birbirimize girmemizi projelendirenlerin melanet oyunlarını bozacak gürbüzlükteyiz.

NE ATATÜRK NE DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜZERİNDEN...

Ne Atatürk, ne de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen Türkiye düşmanlığının hedefine asla ulaşamayacağını, hiçbir batıl ve müstevli hevesin milli değer ve mirasımıza zarar veremeyeceğini cümle aleme ilan ediyorum.

NATO'nun, maksatlı ve marazi çürümüşlerin eylemlerini pardonla örtemeyeceği bellidir, yanlış anladınız, sorumluları işten attık ucuz yaklaşımlarıyla dibe oturmuş art niyetliliğini tedavi ve telafi edemeyeceği nettir.

BU YAPININ İÇİNDE OLMAZSAK DA DÜNYANIN SONU DEĞİLDİR

Yarım asrı geçen süreden beri ayağımıza dolaşan, faydasından çok zararını çektiğimiz askeri veya sivil küresel organizasyonların milli gerçeklere uygun, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde tekrar yorumlanması kaçınılmazdır.

NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir."
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