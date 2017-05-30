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Bahçeli'den NATO'ya sert tepki
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Bahçeli'den NATO'ya sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'nun Rakka operasyonuna katılmasının PKK/PYD/YPG'ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına geldiğini söyledi, sert konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'nun Rakka operasyonuna katılmasının PKK/PYD/YPG'ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına geldiğini söyledi, sert konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin karşısında tarafsız kalmak diye bir şeyin olmadığını kaydeden Bahçeli, "Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten, oraya burayla saklanan ülkeler bilinsin ki, zulme ortak olan, destek çıkan, mazlumların ahını alan potansiyel düşmanlardır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine değinen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta Brüksel'de katıldığı NATO zirvesinde aklımızın yatmadığı, ister istemez acaba diye sorguladığımız bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi NATO'nun IŞİD'le mücadeleye katılacak olmasıdır. Türkiye'nin uzun bir süredir dillendirdiği bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu ve isabetli değerlendirilecektir. Bizim kanaatimiz de bu yöndedir. Ancak NATO'nun yalnızca IŞİD'e odaklanması, Rakka operasyonu için daha çok hava desteği sağlamayı öne alması, ayrıca istihbarat toplanması ve paylaşılmasıyla askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı arttırmaktadır. Gündemde PKK/PYD/YPG yoktur. Türkiye'nin, Rakka operasyonunda PKK/PYD/YPG'nin kullanılmaması önerisinin reddi, kabul edemeyeceğimiz çifte standart ve art niyetlilik olarak yorumlanmalıdır. ABD, tüm itiraz ve eleştirilere rağmen PKK-YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde 100 tırlık silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. ABD'nin Rakka operasyonunda PKK/PYD/YPG ile aynı cephede yer alması, bundan da tavize yaşanmaması çok ciddi sonuç ve bedelleri ortaya çıkaracaktır. Şimdi de bu cepheye NATO girmiştir; hem de Türkiye'nin karşı çıkışına rağmen NATO'nun Rakka operasyonuna katılması PKK/PYD/YPG'ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına gelecektir. Türkiye'nin, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu gerçeği ortada dururken, adeta ülkemize meydan okur gibi 65 yıllık bir ortaklık ve üyelik hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? NATO bu güne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Üstelik Türkiye'ye kurulan tuzaklarda adı sıklıkla geçmiştir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve ithal NATO'yu direkt kapsamına almıştır. Rakka operasyonuna katılsın buna diyecek bir şey yoktur. Hatta Türkiye'nin desteği de malumdur. Ancak terör örgütleriyle NATO'nun ne işi vardır. Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? PKK'lı, YPG'li teröristler dağda bayırda kelebek peşinde koşan, çiçek böcek seven, papatya toplayıp fal açan, piknik yapıp mangal ziyafeti düzenleyen cici çocuklar değil, basbayağı canidir, bal gibi haindir, tartışmasız şerefsizdir, hepsi birden insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bundan ötesi yoktur."
(İlker Turak / İHA)

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