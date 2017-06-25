Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti hakkında yorum

Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 10. gününde Mısır'a seslendi: Türkiye bunu yaşadı, ölen geri dönmüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli'ye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde bozkurt işareti yapması soruldu.

16 Nisan referandumu öncesi de benzer bir durumun yaşandığı ve kendisinin "Memnun oldum" dediği hatırlatılan Bahçeli'nin, dünkü bozkurt işaretine yorumu ise, "Samimiyse başımın üstünde yeri var. Yok ülkücü camiayı kandırdığını sanıyorsa kendi kanıyor farkında değil…" diye oldu.

Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti, ardından da partilerle bayramlaştı.