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Bahçeli'den İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
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Bahçeli'den İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldıklarını belirterek, azılı katillerin bu defa bir gece kulübünü hedef aldığını dile getirdi. 2017 yılının ilk anlarında terörün hain ve vahşi yüzünü tekrardan gösterdiğini ifade eden Bahçeli, Ortaköy'deki bir eğlence mekanında masumların alçakça katledildiğini kaydetti.

"Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır"

"Noel Baba kılığına girmiş bir cani Ortaköy'deki gece kulübünü kana boğdu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetti" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Noel Baba kılığına girmiş bir cani Ortaköy'deki gece kulübünü kana boğdu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu menfur saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralandı. Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür, ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara şifa dileklerimi iletiyorum. Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır. Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır."

"Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır"

Bahçeli, 2017'de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetlerinin durmayacağına işaret ederek, "Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır. Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır. Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladır, arkalarında duran canavar güçler Türkiye üzerinde, Ortadoğu'da vahşi hesap yapmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız. Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye'nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gökkubbeyi yıkacağız" ifadelerini kullandı.
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