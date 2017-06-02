Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek

Dün akşam gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan MHP lideri, FETÖ'yü araştırma komisyonuna gönderdiği yanıt sonrası Hulusi Akar'ın eleştiri konusu yapılmasına tepki gösterdi.

"HERŞEYİ ONA YÜKLEMEK HATA"

Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı'nın eleştiri konusu yapılmasının doğru olmadığını belirterek "Şu anda çok yönlü bir savaş hali var. Suriye, Irak, ABD ve Almanya ile uğraşırken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Komutanı incitmemek lazım. Daha FETÖ'nün kim olduğunu tespit etmeden herşeyi Genelkurmay Başkanı Akar'a yüklemek doğru değil"

"ÖNEMLİ BİR KAHRAMANDIR"

"Komisyona gönderilen yanıt Genelkurmay Başkanı sayın Hulusi Akar'ın ifadesidir. Onu da kabul etmek gerekir. Genelkurmay Başkanı doğrudan darbenin muhatabıdır. O gece itilip, kakılıyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil. Eleştirecek adamı mı kalmadı? Sayın Akar bana göre, terörle mücadelede önemli işler başaran bir kahramandır"

15 Temmuz darbe girişimi ile ordunun çökertilmeye çalışıldığına da dikkat çeken MHP lideri, Akar'ın hem orduyu birarada tutmaya çalıştığını hem de terörle mücadele ettiğini vurguladı.