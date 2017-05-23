Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!

Türkiye'nin çetin, yoğun ve yorucu bir dönemden geçtğini söyleyen Bahçeli, "Henüz düzlüğe çıkılamamış, sakin kıyılara ulaşılamamıştır" dedi ve şöyle devam etti:

"Yıkmamız gereken engeller önümüzde durmaktadır ve terör bunlardan sadece biridir. Haklı ve meşru terörle mücadele sürecine desteğimiz bilinmektedir, konu Türkiye'nin bekasıdır... Zaman zaman aksayıp gevşese de, soru işaretleri artsa da, FETÖ'yle mücadelede doğru bir çizgi vardır. Bu itibarla FETÖ tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. PKK ve diğer terör örgütleri için de bu durum geçerlidir.

FETÖ'yle mücadelede kafa karışıklığına ve bazı isimlerin korunmasına gerek yoktur. Bu doğru ve ahlaki değildir. Tersi olursa bu milli vicdanda derin kuyular açacaktır. Onun yakını, bunun hısmı, şunun damadıydı dememek, gözlerinin yaşına bakmamak şarttır.

SİYASETÇİ AYAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

FETÖ'nün önde gelen isimlerinin yargılanmasına başlanmıştır. Medyada yer alan fotoğraflara bakarak ‘FETÖ'cülerin lider kadrosu' demek, arkada kalmışları engellemek demektir. Bilerek, isteyerek, kasten FETÖ'nün ileri gelenlerini, fikir babalarını; siyasetten iş alemine, bürokrasiden STK'lara kadar ikinci plana düşürmek, korumaya almak alçaklık ve suçtur.

Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılanıyormuş! Aklımızın yatmadığı bazı şeylerin netliğe kavuşmaya ihtiyaç vardır. Ortada henüz FETÖ'nün siyasetçi ayağı yoktur. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, bakan ve başbakan olması muhtemel hiç kimseden ses yoktur. Yer yarılmış FETÖ'nün siyasi ayağı yerin dibine girmiştir...

"BAKLAVACILAR ADALETTEN KAÇIRILIYORSA..."

FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağan edilmesi, milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır... Hayat normale dönmemişken, olağan şartlara henüz ulaşılmamışken, mücadeleyi sekteye uğratacak her adım Türkiye düşmanlarına hizmetle bir olacaktır. Hükümete diyorum ki; çaycıyı çorbacıyı bırakın yılana çıyana bakın. 15 Temmuz'un sözde akıl ve akil hocalarını yakalayın. FETÖ çuvalına önüne gelen atılırsa, ihanet alttan alta büyüyecek ve ilk fırsatta harekete geçmek için bilenecektir. Kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa, ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH VERMESİ

ABD yönetimi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yönelik ağır silah yardımını resmileştirmişti... Ülkemizin samimi çağrılarına kulak asmayan ABD yönetimi, bir terör örgütüyle yol yürümeye karar vermiştir. Bu aklın ve iyi niyetin ihlalidir. Suriye krizini açmaza sürükleyen ana nedenlerden biri de bu meseledir. Terörist her herde teröristtir. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ortadan kadırma çabaları sorunu çözmeyecektir. Bunun ileride daha ciddi sorunlara yol açacağı bilinmelidir. ABD yönetimi açıkça Türkiye gibi önemli bir müttefikine karşı husumet sergilemiştir. Bunun Türkiye nazarında sorgulanması tabi ve hakkıdır... Moskova da suç ortağıdır... Anlaşılan odur ki, Washigton da PKK ile iş turan karanlık lobiler, silah baronları boş durmamaktadır.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANINA TEPKİ

ABD'dekİ Türk büyükelçiliği önünde Türk güvenlik görevlilerine yapılan kaba ve saygısız uygulamalar gözden kaçmamıştır. ABD yönetimin alması gereken tedbirleri ihmal etmesiyle, güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Büyükelçilik önünde gösteri yapmaya kalkan terör örgütü yandaşlarıyla, Türk güvenklik güçleri arasında yaşananlar incelenmelidir. .. Türk ile şiddeti aynı cümlede kullanmak ABD'nin yeni dışişleri bakanının ne haddi ne de harcıdır. Kafasını çevirip Irak'a bakar, ülkesinin geçmişini okursa, bizzat kendisi oluk oluk akan kanları görecektir..."

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK TEBRİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup konuşmasına Fenerbahçe'ye tebrikle başladı. "Ortak acılar kadar ortak zafer ve başarılar da milli hayatımızda önemli ve ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır" diyen Bahçeli, şunları söyledi.

"Acı ve sevinç bizi bir millet yapan insani hallerdir. Yeterince sorun ve baş ağrımız var. Bugünlerde kazanınlara ve zaferlere ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yunan rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olan ve Türkiye'ye haklı bir gurur yaşatan Fenerbahçe basketbol takımı tarih yazmıştır. İnanç, takıım ruhu, işbirliği, akıl, disiplin, çalışma ve sabır olursa başarı da kaçınılmazdır. Basketbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve coşkulu taraftarları tebrik ediyorum. Şampiyonluğu bileğinin ve yüreğinin gücüyle kazanan takımı tebrik ediyorum..."