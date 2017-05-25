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Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
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Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!

Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın 'Kimse FETÖ'yle mücadelede AK Parti'yi suçlayamaz' açıklamalarına 'Samimiyetimizi görmüyor' cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün TBMM'de partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağına da müdahale edilsin çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Brüksel seyahati öncesinde Bahçeli'nin bu açıklamalarının sorulması üzerine; "Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. AK Parti'yi kimse bu konuda suçlayamaz, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Herkesin kendi içine baksın, kendi içindekilerini temizlesin." demişti.

"CUMHURBAŞKANI RAHATSIZ OLMUŞ"

Tüm bu yaşananların ardından Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: "Anlaşılan odur ki, Sayın Cumhurbaşkanı hiç beklemediğim, arzu ve tahmin etmediğim ölçüde grup konuşmamdaki bu sözlerden rahatsız olmuştur.

"SORUNLU AÇIKLAMALARI CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Bu rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi takdiri, kendi bileceği bir husustur. İnandığımızı söylemek ilkeli siyasetimizin gereğidir. Sayın Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2017'de Brüksel'e seyahati öncesinde üzücü ve üslup açısından sorunlu açıklamaları cevapsız kalmayacaktır. Bir defa bizim çağrı ve talebimiz hükümete yöneliktir. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması siyasi otoritenin başlıca vazifesidir.

"SİYASİ AYAK YOK DEMEK MİLLİ VİCDANI ZEDELER"

Kavurmacı'yı müdafaa ederek AKP'ye fatura kesildiğini söylemek hem makul, hem meşru, hem de mantıki bir değerlendirme değildir. FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili bugüne kadar hiçbir adım atılmaması milli vicdanı ziyadesiyle sarsmış ve yaralamıştır. Bu açıktır. Bu konuda en öncelikli görev hükümete düşmektedir. Emniyet, istihbarat ve yargıyı seferber edecek de hükümettir. Bu yalın gerçek ortadadır. Hükümetin FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda inisiyatif almasını beklemek, konuyla ilgili milletimize tercüman olmak haklı bir duruştur. FETÖ'nün siyasi ayağı olmadığını söyleyerek, alt kademe bazı siyasi yöneticileri hedef almak da milli vicdanı tatmin etmeyecektir.

"SAYIN ERDOĞAN SAMİMİYETİMİZİ GÖRMÜYORSA DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Üstelik böyle bir yaklaşım FETÖ ile mücadelenin etkinliğini ve inandırıcılığını zayıflatıp yıpratacaktır. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Sayın Erdoğan'ın, siyasi ayakla ilgili temizlik yapılmadığını iddia edenin, iddiasını ispatlaması gerektiğine vurgu yapması temelsizdir. Devleti yöneten bellidir. FETÖ'yle irtibat ve iltisakı olanların isim listesi hükümetin elindedir.İspat değil,icraatın konuşulması lazımdır. Sayın Erdoğan, cinayet ve ihanet çetesi FETÖ'yle mücadelede iyi niyet ve samimi gayretimizi halen görmüyorsa diyecek bir şey artık yoktur.

"KAVURMACIYI BIRAKIN KAVRULAN ÜLKEYE BAKIN"

“Kendi içindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler.” deniliyor. Şahsıma, FETÖ'cülerin isimlerini versinler ne yapacağımı görsünler. Haddimizi biliyoruz. Haysiyetli davranıp hakikatin peşinden koşuyoruz. Ama bunu herkesin yapmasını bekliyoruz. Peki, hakkımız değil mi? Siyasette dürüstlük, adalet, erdem, ahlak kurallarını görmezden gelmek Türkiye'yi ateşe atmak, milleti yok saymaktır. Biz buna karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanı, malumunuz, adalet ve hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Kavurmacı'yı bırakın, kavrulan ülkeye bakın. “İhanet içinde olan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmayacağız” açıklamasının sonuna kadar ardında durulması tavizsiz temennimizdir."

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