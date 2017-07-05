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Bahçeli'den CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne tepki
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Bahçeli'den CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne bir tepki daha geldi, Bahçeli, ''CHP lideri provokasyon arıyorsa etrafını kolaçan etmeli'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne tepki göstererek ''Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir. Adalet Ankara- İstanbul arasında değildir. 21 gündür yürüyorlar, ne buldular bilmiyorum.'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından CHP'nin yürüyüşüne tepki gösterdi. İşte Bahçeli'nin twitter hesabından yaptığı o açıklamalar:

''Öyle bir haldeyiz ki, hiç kimse yarınından emin değil! Güvensizliğin koyu sisi, güvence eksikliğinin yoğun isi her yeri,her şeyi perdeliyor. Bilinmezlik bir yandan,belirsizlik diğer yandan umutları soldurup heyecanları buduyor.Türkiye huzursuzluğun sıkı markajına girmiş bulunuyor.''

''Konsensüs hakim olsun diyoruz, kaos tetikçiliği yapıyorlar; milli birlik ve kardeşlik kökleşsin istiyoruz; krizden medet umuyorlar. Sıkılı yumrukları aralayalım, hızla açılan mesafeleri kısaltalım, konuşalım, kucaklaşalım derdindeyiz; ne fayda, çatışmaya heves ediyorlar.''

'21 GÜNDÜR YÜRÜYORLAR NE BULDULAR BİLMİYORUM'

Düşünüyorum, acaba talih kapıyı ne zaman çalacak? Düşünü kurup sorguluyorum, muhteşem tarihimiz ne zaman dirilip geleceğimizi kavrayacak? 21 gündür adalet için yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum, bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum.

Adalet; Ankara-İstanbul arasında değildir. Yolda bulunmayı bekleyen cevher hiç değildir.Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir. Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır?

Batman'da şehit edilen Müzik Öğretmeni Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek? Şehidin şühedanın kanını dökenleri öven, göklere çıkaran siyasi çürümüşlerle aynı hizada adalete yürüyenler iflas ve hezimettedir.

'PKK DESTEK, FETÖ OMUZ VERMEKTEDİR'

CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur. Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir,yalana dolana sarılmaktadır.

Dün gezi eylemlerinde duran adamdan kahraman çıkaranlar, şimdi yürümenin faziletlerini saya saya bitiremezken, yerli Gandi imal etmektedir. Ülkücüleri provokasyonla bir ve aynı kümede yorumlamak bir defa akıl dışılık, ahlaki eksiklik, art niyetlilik,sakat ve sorunlu bir iddiadır.

Bu çürük iddia ise içeriğini ispatlayacak seviyede asla değildir. Ülkücünün sokakta, yolda işi yoktur; boşa harcayacak vakti hiç yoktur.

'CHP PROVAKASYON ARIYORSA ETRAFINI KOLAÇAN ETMELİ'

CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır. Lafta adalet için yürüyorlar ya; sorsanız adalet nedir diye, iki kelam edemezler. Anca totoloji, anca ezber, onca nafile beyan duyarsınız.

CHP lideri, dibini bir türlü göremediği uçurumun kenarında önüne gelene adeta gökteki uçurtmaların renk ve güzelliğini safça(!) anlatıyor. Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır. Millet yutmaz, Türk milliyetçileri ise bunu yemez. Sayın Kılıçdaroğlu, bak büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib ne diyor: “Bozulur bu yaptıkların, saçılır bu topladıkların.”

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