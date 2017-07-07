Bahçeli'den AP'nin skandal kararına sert tepki!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Raporu oylanıp, müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edimişti.

AP raporuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye AB'ye muhtaç değil, ip inceldiği yerden kopsun" dedi.

BU KARAR DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIMDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, AB Komisyonu 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmündedir. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.