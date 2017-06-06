Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya askerlerinin İncirlik'ten çekileceği kararına ilişkin, 'Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya askerlerinin İncirlik'ten çekileceği kararına ilişkin, "Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğudan batıya bütün ülkelerin terörizmle mücadelede aynı kararlılığa, aynı cesarete, aynı heyecana sahip olmalarını beklemenin çok gerçekçi olmadığını kaydeden Bahçeli, "Bu güne kadar edindiğimiz tecrübeler, ulaştığımız neticeler buna işaret etmektedir. Almanya'nın bir yanda sığınma talebi bulunan FETÖ'cülere destek ve himayesi, diğer yanda PKK'ya kol kanat germesi iki ülke arasındaki ilişkileri geren açık bir ihlal ve meydan okuma halidir. Dün Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanının eften püften açıklamaları, suya sabuna dokunmayan gri sözleri kuşku ve tereddütlere yeni bir boyut kazandırmıştır. PKK'nın Almanya'daki illegal faaliyetleri ortadadır. Mali ve finansal kaynakları da gizli değildir. Resmi ve diplomatik pasaport taşıyan 400'den fazla FETÖ'cü Almanya'ya iltica talebinde bulunmuştur. En son 2 FETÖ'cü Yunanistan üzerinden Almanya'ya geçmiştir. Bu gerçekler ortadayken, Almanya'nın damgalı hainleri görmeyip, hukuk karşısında hesap veren sözde bir gazeteciyi mesele yapması kabul edilir şey değildir" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Almanya'nın askerlerini İncirlik üssünden başka bir yere çekmesinin dışında seçeneklerinin kalmadığı açıklamasını değerlendiren Bahçeli, "Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş. Diyeceğimiz odur ki; durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Ayağınızın turabı olalım, aman nereye gidiyorsunuz denileceği herhalde düşünülmüyor, hesap edilmiyordur. Yetmezse, Konya'dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün'e mi gidiyorsunuz, Fizan'a mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz" şeklinde konuştu.

(İlker Turak / İHA)