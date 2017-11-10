10.11.2017 17:48 Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı

MHP lideri Bahçeli, 'Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur' dedi. MHP lideri Bahçeli, "Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele'nin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79.yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz. Aziz Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir. Onda; karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır. Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğme hali hiç yoktur. Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir. Bu itibarla Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: "Seneler geçip asırlar birbirini kovalasa da, milletimiz, mazlum toplumlar ve vicdan sahibi her insanımız aziz Atatürk'e müteşekkirdir. Bu düşüncelerle aziz şehitlerimizi, kurucu kahramanları, kurtuluşumuzun mümtaz neferlerini rahmet, minnet, şükran hislerime anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ebediyete irtihalinin 79.yıl dönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milli eserlerinin, kutlu mirasının sonsuza kadar yaşatılacağını, bu konuda en büyük güvencenin Türk milleti olduğuna içtenlikle inanıyorum. Bizzat demişti ki: "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir." Türk ve Türkiye sevdalıları çok şükür bu sadakattedir. Naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve ilanihaye payidar kalacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene."



