Bahçeli: Barzani tercihini iyi niyetle yorumlayamam

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında yaşananlar ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

Bahçeli, Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu:

"Sayın Başbakan (Binali Yıldırım), Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor. Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir? Ne oldu da Barzani Türkiye'de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi?

Sayın Başbakan Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor.Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

Ne oldu da Barzani Türkiye'de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz.

Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

​Güzele güzel diyoruz naz ediyor; çirkine güzel diyoruz haz ediyor. Nasıl iştir, anlamak, anlam vermek mümkün değil? Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış! İyi ya o zamanda aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi? Uyuşup karanlığa mı uyalım?

Güzele güzel diyoruz naz ediyor; çirkine güzel diyoruz haz ediyor. Nasıl iştir, anlamak, anlam vermek mümkün değil? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış!İyi ya o zamanda aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi?Uyuşup karanlığa mı uyalım? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017

​Cenap Şehabettin diyor ki; yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır. Dikkat edelim; bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir süvari, bir süvari yüzünden bir ordu kaybedilebilir."

Cenap Şehabettin diyor ki; yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 1 Mart 2017