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Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
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Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Devlet Bahçeli, anayasada değişikliğine neden evet dediğiyle ilgili 'Zaten başbakan da kararnameyle devleti güncelleyebiliyor' diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Star Ana Haber'de Nazlı Çelik'e konuştu.

Bahçeli'nin anayasa değişikliğine neden evet dediğiyle ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"TEKRAR KAOS ORTAMINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Neden 'evet' dediğimizi herkes soruyor. Türkiye'yi tekrar bir kaos, kriz, darbe çağrısına fırsat verdirmeyecek ne olabilir sorusunun cevabını aradık. MHP böyle misyonu olan bir partidir. Bazı konular vardı ki siyasetin üstünde düşünmek mecburiyetindesiniz. Devlet bekası gibi, milli güvenlik gibi.

Çok yönlü düşündüğünüzde Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine aykırı olacak her şeyi düşünmek mecburiyetindesiniz. İhtimalleri, göz önüne alarak karşı tedbiri geliştirmek durumundasınız. Yani Türkiye gerçeği. Çözüm süreciyle ilgili gelinen noktalar var. CHP'nin çözüm süresine yüksek katkıları var. Bunları düşününce onlardan tek farklı düşünen parti MHP."

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Uygulamaya bakınca zaten başbakanlık kararnamelerle devletin yapısını güncelleyebiliyor. Bakanları kim atıyor Başbakan. Sistemi değiştirince Cumhurbaşkanı atayacak. Başkanlık sistemi geldiğinde şöyle böyle olacak demek mazaret. Mecliste bir muhalefet milletvekili 'ben bir yasa teklifi verdim kabul edildi' desin amenna. Öyle bir şey yok.

Öbüründe de olmayacak. Ülkeyi düşünen yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak bir takım şeyler söyleniyor. Ben de ne söylemişsem arkasındayım. Değişen bir tane cümlem yok ama bir de Türkiye gerçeği var."

ERKEN SEÇİM SAPTAMASI

"Diyoruz ki; TBMM'de bu aşamaya gelmiş olan yapılanmadan beklenen olmaz ise erken seçim kaçınılmaz olur. Bu bir saptama. Meclis nasıl çalışacak? Ya erken seçim olacak, ya referandumda bu iş düzelecek diyoruz. Biz erken seçimi niye isteyelim?"

MHP FİRE VERECEK Mİ?

"Deniz Baykal gibi bir şahsın burada pazarlık var demesi kendisine yakışmayan bir davranıştır. Erdoğan'la ilgili bir cümlesi yok ama MHP'ye dolaylı yönden saldırıyor. Pazarlık diyor. Ne pazarlığı olacak bunda? Zaten sayımız belli içimizden 5 tane de muhalif çıkmış. 'Ben vermeyeceğim' diyor. Böyle bir durum karşısında MHP'nin özel bir çıkarı ne olabilir memleketten başka.

3-5 kişinin sözüne bakarak MHP'yi değerlendirmeyin. Örneğin '24 fire var' diyorlar. Bu kadar büyük yalan olabilir mi? Zaten hepsi 40 kişi. 1'i ihraç edildi 39 kişi. 5'i hayır diyor 34 kişi kaldı. 24 hayır deniyorsa o zaman 330'u bulamaz. Biz ne söz vermişsek aynısını yerine getireceğiz. 18 maddeye ikinci turda da desteğimi vereceğim."
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