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Bahçeli: 2019'da AK Parti ile yan yanayız...Baraj sorunumuz yok
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Bahçeli: 2019'da AK Parti ile yan yanayız...Baraj sorunumuz yok

MHP lideri Bahçeli, CHP ile HDP'nin referandumda iş birliği yapması halinde AK Parti'nin yanında olacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimleri öncesi AK Parti ile işbirliği mesajı verdi.

"CHP-HDP REFERANDUM RÖVANŞINA KALKARSA.."

Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; 2019 seçimleri tek adamdan olanlar, demokrasiden olanlar olarak ikiye ayrılacaktır. Önümüzdeki siyasal süreçte CHP-HDP referandum rövanşına kalkarsa bloklaşma sertleşir CHP yanına HDP ve diğer yedekleri alırsa MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. AK Parti ile yeni sistemin tesisi için yan yana mücadele ederiz.

"SONUNA KADAR BİRLİKTE MÜCADELE SÜRECEK"

Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir."
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