Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde Hint keneviri ele geçilirken, ikamette yapılan arama esrar maddesi bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde Hint keneviri ele geçilirken, ikamette yapılan arama esrar maddesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesi'nde ikamet eden A.A.'ya ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde sebze ekilen alanda 10 kök Hint keneviri ele geçirilirken, ikamette yapılan aramada ise 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesi alınan A.A., yasa dışı ekim yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(Behzat Akcan /İHA)