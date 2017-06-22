Bahçede çalışırken Roma dönemine ait mozaik buldu

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sugözü köyünde bir kişi, evinin bahçesinde çalışırken Roma dönemine ait mozaik bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sugözü köyünde bir kişi, evinin bahçesinde çalışırken Roma dönemine ait mozaik bulundu.

Besni ilçesine bağlı Sugözü Köyünde bir kişi ikamet ettiği evin bahçesinde çalıştığı esnada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen mozaik buldu. İkamet sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durum üzerine ikamet bahçesine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak müze yetkililerine bilgi verdi. Mozaiğin bulunduğu yere gelen yetkililer inceleme başlattı.

(Cihan Kizir /İHA)