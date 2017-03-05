Baharın müjdeleyicisi İstanbulensis çiçeği açtı. Dünyada sadece Aydos Tepesinde görülen çiçek havadan görüntülendi.

Baharın müjdeleyicisi İstanbulensis çiçeği açtı. Dünyada sadece Aydos Tepesinde görülen çiçek havadan görüntülendi.

Latince isminde İstanbul'un adını taşıyan tek çiçek olan İstanbulensis çiçeği baharı müjdeledi. Sultanbeyli Belediyesinin logosuna taşıyarak tanıttığı, adına uluslararası şiir festivali düzenlediği İstanbulensis çiçeği, Aydos Tepesinde açarak bahara 'merhaba' dedi.



HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aydos Tepesinde yetişen İstanbulensis çiçeği drone ile havadan görüntülendi. Aydos Kalesi ve ormanlarında bulunan endemik bitkinin havadan görüntülenmesi ile eşsiz güzelliği ortaya çıktı.



CROCUS OLIVIERI İSTANBULENSİS

Latince ismi Crocus Olivieri İstanbulensis olan "İstanbul Çiğdemi" dünyada sadece Sultanbeyli Aydos Ormanı ve Ömerli Havzası'nda, Şubat-Nisan ayları arasında açan endemik bir bitki. Sultanbeyli Belediyesi, hem vatandaşlarda çevresel duyarlılık algısı oluşturmak, hem de bölge için bu ender bitki türünün korunmasına katkı sağlanması için İstanbul Çiğdemini logosuna taşımıştı. Fark edilmeden önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çiçek o günden itibaren koruma altına alınıp üretimi yapılarak yok olmasının önüne geçildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA)