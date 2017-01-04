04.01.2017 11:50 Baharevleri 21 bin kişiyi konuk etti

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, 2016 Ocak ayından bu yana yaklaşık 21 bin vatandaşı konuk etti. Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, 2016 Ocak ayından bu yana yaklaşık 21 bin vatandaşı konuk etti.



Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran ve Dikmen semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Vatandaşların hoşça vakit geçirebilmeleri için birçok etkinliğin düzenlendiği Baharevlerinde; yılbaşı, Yaşlılar Haftası, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde de konser ve söyleşiler yer alıyor. 198 etkinliğin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişiler tarafından güncel olaylara ve sağlıkla ilgili konulara ilişkin seminerler de verildi.



989 torun da Baharevleri'nde



Ayrancı'da 11 bin 658, Cebeci'de 5 bin 377, Oran'da 3 bin 130 ve Sokullu'da 630 vatandaşı konuk eden Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı sunuyor. Alzheimer, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde, torunlarıyla gelmek isteyen konuklar için çocuk oyun evleri bulunuyor. Oyun evlerinin bulunduğu Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde büyükanne ve büyükbabalar vakit geçirirken çocuklar da akranlarıyla oyun oynuyor. Baharevleri, büyükleriyle birlikte gelen 989 çocuğu da konuk etti.



Çankaya Belediyesi bünyesinde Ayrancı Baharevi, Cebeci Baharevi, Oran Baharevi, Sokullu Baharevi olarak hizmet veren sosyal ve kültürel mekanlar en çok Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında yoğun ilgi görüyor.

