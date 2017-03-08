Bahar kendini hissettirmeye başladı

Bahar havası yurdun batısında tam anlamıyla hissediliyor. Öyle ki bazı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bahar havası yurdun batısında tam anlamıyla hissediliyor. Öyle ki bazı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Batıda durum böyleyken Türkiye'nin diğer yarısı da yavaş yavaş karlı ve soğuk havalardan sıyrılıyor. Baharın müjdecisi olan leylekler Ardahan'a geldi, yuvalarını yaptı. Eylül ve Ekim aylarına kadar burada konaklayacak olan leylekler, belde sakinleri tarafından büyük sevinç ve mutlulukla karşılandı.



KARDELENLER AÇTI

Şırnak'ta da toprak canlandı. Güneşin yüzünü gösterdiği şu günlerde bembeyaz kardelenler saklandıkları yerden çıktı. Birçok çeşidi olan kardelenlerin bu türü, genellikle mart ortalarında kendini gösteriyor. Coşkun akan dereler ve dağların zirvelerinde bulunan beyaz örtü seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesinde yaşayanlar ise bu eşsiz manzaralar eşliğinde bahar hazırlıklarına başladı.

