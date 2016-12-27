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Bahar dönemi patates ekimi Ödemiş'te erken başladı
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Bahar dönemi patates ekimi Ödemiş'te erken başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bahar dönemi patates ekimleri bu yıl erken başlarken, üreticiler, ektiği patatesleri soğuk havadan korumak için tarlaları elyaf ile örttü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bahar dönemi patates ekimleri bu yıl erken başlarken, üreticiler, ektiği patatesleri soğuk havadan korumak için tarlaları elyaf ile örttü.

Ödemiş ovasında, birçok tarlada güz patatesi hasadı devam ederken, bahar dönemi patateslerin ekimine de başlandı. Üreticiler, patatesleri ise soğuk havadan korumak için elyaf yöntemine başvurdu. Elyafları tarlalarına örten vatandaşlar, önlemlerini artırdı. Ödemiş'te 1 kilo patatesi yetiştirmenin maliyetin en az 50 kuruş olduğunu ifade eden üreticiler, Ödemiş'in en önemli gelir kaynaklarının patates olduğunu söyledi. Üreticilerden Mustafa Bardak, bu yıl ekime erken başladıklarını dile getirerek, "Patates üretimi demek Ödemiş'in olmazsa olmazı demek. Ödemiş'te birçok aile patates üretiminden geçimini sağlıyor. Bizim ovamızın toprakları o kadar verimli ki yılda iki kez bu topraklarda patates yetişiyor. Bugün ovada bir yandan güz patatesi hasadı devam ederken boşalan arazilerimiz yeniden patates ekiliyor. Bu yıl bahar dönemi patates ekimi geçen yıllara göre erken başladı. Bunun da sebebi geçen yıl yağışlardan üretici tarlasına girememişti" dedi.

"Üretici erkenci ekim yapıyor"

Bardak, şöyle devam etti:

"Bu yıl da yağmur öncesi arazinin durumu uygunken üretici erkenci ekim yapıyor. Ekimi yapılan tarlalarımızda tohumların soğuk havadan etkilenmemesi adına elyafla koruma altına alıyoruz. Elyaf aynı zamanda ürünü sera etkisi de oluşturuyor ve çimlenme sürecini destekliyor. Bu durumda ürünün daha erken gelişmesine ve olgunlaşmasına sağlıyor. Bugün sıfır dediğimiz yerli anaç tohumun kilo fiyatı 1 TL 25 kuruş, mazotun litresi 4 TL'nin üzerinde işçi yevmiyeleri, elektrik, su paraları, ilaç girdileri bu kalemler her geçen gün yükseldi. Şuanda hasadı yapılan güz patatesleri üreticiyi bir nebze olsun kurtarıyor. Geçen yıl bahar döneminde Ödemiş'in ne çektiğini herkes biliyor. Koca ovada tüm tarlalarda patates yerde kaldı. Bu kadar emek ve masraflar yabana gitti. Yeni dönemde böyle bir hüsranın yaşanmamasını istiyoruz. Bunun içinde yetkililerin şimdiden konuyu takip etmesini talep ediyoruz. İnşallah yeni dönemde fiyatlarımız olur, malımız ihracata gider üreticinin yüzü güler bereketli bir dönem olsun."
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