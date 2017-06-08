Bahar Candan: Barışıp barışmamaları...

Bahar Candan, Murat Boz ile Aslı Enver'in yeniden barışması hakkında, 'Barışıp barışmamaları beni ilgilendirmiyor, bana ne' dedi.

Bahar Candan, Murat Boz ile Aslı Enver'in yeniden barışması hakkında, "Barışıp barışmamaları beni ilgilendirmiyor, bana ne" dedi.

Bahar Candan Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlemeye geldiği Bahar Candan, sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Candan, "Okulların tatil olmasıyla birlikte hemen Bodrum'a geldim. Her hafta Pasha club de sahne alacağım. Şarkımı söyleyeceğim. Hayatımın en mutlu günü bugün. Çok yoruldum. Hem yarışma programı hem de okulum ve güzellik merkezindeki sorumluluklarım beni oldukça yordu. Ama beni eğlenmek dinlendiriyor. Ben burada hem eğleneceğim hem dinleneceğim bir yandan da tatil yapıp para biriktireceğim" dedi.



"HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Eser Yenerler'in evindeki partiye değinen Candan, "Benim için talihsizlikti. Benim tarafından söylenecek bütün sözler söylendi. Bana çok büyük haksızlık yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan, Murat Boz'un Aslı Enver'le barışmasına ilişkin ise, "Barışıp barışmamaları beni ilgilendirmiyor, bana ne" yorumunu yaptı. Candan, kendinin de bir özel hayatı olduğunu ve bunun kimseyi ilgilendirmediğini de ekledi.

