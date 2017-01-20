Bağlar'daki patlamada yaralar sarılmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. Valilik zarar görenlere 30 milyon 543 bin 797 liralık yardımda bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. Valilik zarar görenlere 30 milyon 543 bin 797 liralık yardımda bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım 2016'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2'si polis 11 kişi şehit olmuş, çevrede bulunan birçok bina kullanılamaz hale gelmişti. Patlama sonucunda evleri ağır hasar gören 811 aileye 18 milyon 822 bin lira, evleri küçük çaplı zarar gören 4 bin 457 aileye 4 milyon 292 bin 501 lira, 2 bin 86 esnafa 5 milyon 628 bin 707 lira, olay anında bölgede bulunup araçları zarar gören 295 vatandaşa da toplam 1 milyon 800 bin 532 lira yardımda bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, "Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain patlamada zarar gören vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına, valiliğimiz tarafından başlatılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmiş, mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar sonucunda toplam bedeli 30 milyon 543 bin 797 lira olan ve 7 bin 649 dosyadan oluşan hasar tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin 456,44 TL ödenek Bağlar Kaymakamlığı'na aktarılarak vatandaşlarımıza ödenmiştir. Bunun yanında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oturulamaz ve kullanılamaz raporu verilen 8 apartmanda bulunan 194 daire ile 16 iş yerinin bedeli olan toplam 13 milyon 526 bin 600 liralık tutar, 5233 sayılı kanun kapsamında valiliğimize aktarılarak hak sahiplerine ödenmeye başlanmıştır ve bu ödemelere devam edilmektedir" dedi.



KALACAK HİÇBİR YERİ OLMAYAN VATANDAŞLAR ÇEŞİTLİ OTELLERDE MİSAFİR EDİLDİ

Patlamada evi zarar gören ve kalacak yerleri olmayan vatandaşların otellere yerleştirildiğini belirten Vali Aksoy, "53 vatandaşımızı otellerde misafirimiz ettik ve halen bazılarını misafir etmekteyiz. Bu harcama için Başbakanlık tarafından gönderilen ve valiliğimiz tarafından aktarılan ödenekle Bağlar Kaymakamlığı tarafından 32 bin 179 lira ödenmiştir. Olayın duyulmasının hemen akabinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce psiko-sosyal destek ekipleri oluşturulmuştur. 4 Kasım-8 Aralık 2016 tarihleri arasında, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacının bulunduğu 3'er meslek elemanından oluşan 10 adet psiko-sosyal destek ekiplerince, 370 aile ile görüşme gerçekleştirilirmiş olup, 342 aileye psiko-sosyal destek sağlanmıştır" diye konuştu.



"OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR"

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezinde yürütülen çalışmalar sonucunda 4 okulda 102 dersliğin hasar gördüğünü kaydeden Vali Aksoy, "Hasar gören okulların onarımları hızlı bir şekilde tamamlanmıştır ve 7 Kasım 2016 pazartesi gününden itibaren de tüm okullarımızda eğitim öğretim kesintisiz olarak devam etmektedir. Bizler devlet olarak yaşanan terör olayının izlerini silmek adına her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İmkanlar dahilinde bütün vatandaşlarımıza devletin sıcak elini uzatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve Diyarbakır'ın refah seviyesini daha yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimiz vatandaşlarımızın güvenliği adına her türlü çalışmayı yapmaya ve önlemi almaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

