Bağış parasını çalan hırsız kamerada

Karabük Müftülüğü binasına giren bir hırsız, 5 bin TL tutarındaki bağış paralarını çaldı.

Karabük Müftülüğü binasına giren bir hırsız, 5 bin TL tutarındaki bağış paralarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu nedeniyle kapalı olan Karabük İl Müftülüğü binasında gerçekleşti. Mesainin başlaması ile kuruma gelen görevliler, odaların kapılarının açık olduğunu ve kilitlerinin kırıldığını tespit etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, 6 odanın kapısını kırarak hırsızlık girişiminde bulunan şahsın Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'nde bulunan 5 bin TL tutarındaki bağış paralarını aldığını tespit etti. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası üzerinden yaptığı incelemede ise yüzünü saklayan bir şahsın müftülük binasının arka tarafındaki camdan içeriye girdiği, odaların bulunduğu kattaki kameraya poşet geçirdiği belirlendi. Yaklaşık bir saat civarında müftülük binasında kalan şahıs 5 bin TL ile girdiği yerden çıkarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Erdem /İHA)