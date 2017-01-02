02.01.2017 12:39 Bağdat'ta bombalı araç saldırısı: 33 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 33 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 33 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr semtinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Saldırı henüz üstlenen olmadı.



Cumartesi günü Bağdat'ta gerçekleştirilen 3 bombalı saldırıda 29 kişi, Pazar günü de Necef kentindeki saldırıda ise 7 polis hayatını kaybetmişti.

