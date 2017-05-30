Bağdat'ta bombalı araç saldırısı: 20 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği bombalı araçlı saldırıda 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği bombalı araçlı saldırıda 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde, dondurma dükkanına bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin DEAŞ karşıtı koalisyonun temsilcisi Brett McGurk, tweeter hesabında, "DEAŞ teröristleri bu gece bir dondurmacı dükkanında eğlenmeye çalışan çocuk ve aileleri hedef aldı. Biz Irak'ın yanında duruyoruz" ifadesi yer aldı.

Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi.

