31.12.2016 12:26 Bağdat'da iki canlı bomba saldırısı: 21 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen iki canlı bomba saldırısında 21 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen iki canlı bomba saldırısında 21 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta sabah saatlerinde El-Sinak bölgesinde bir pazar yerinde iki ayrı canlı bomba saldırısı düzenlendi. Patlamalarda 21 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı. Saldırıları, DEAŞ üstlendi.

Bağdat'ta, DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'u kurtarma harekâtının başlatığı 17 Ekim'den bu yana kırmızı alarm uygulanıyordu.



