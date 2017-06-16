Bağdadi öldürüldü mü ?

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, 'Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, mayıs ayında yürütülen hava saldırılarında, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

