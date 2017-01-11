Bağcılar metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı

Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failinin Bağcılar Metro'da görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.

İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı. Metro istasyonunda polisin arama çalışması devam ediyor.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Metroda bulunanlar boşaltıldı. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edili. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

İhbar üzerine metro seferleri durduruldu, Kirazlı durağı kullanıma kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, polisin istasyon ve çevresindeki aramaları sürüyor.

ATATÜRK HAVAALANI METROSUNDA ÖNLEM

Polis ekipleri harekete geçerken Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.