Bağcılar'daki silahlı banka soygunu kamerada

Bağcılar'da bir banka şubesinde gerçekleşen soygun girişimi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da bir banka şubesinde gerçekleşen soygun girişimi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda M.Ç. isimli silahlı şahıs bir banka şubesini soymak istemiş başarılı olamayınca 1 kişiyi yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Ardından intihar girişiminde bulunduğu düşünülen zanlı soymak istediği bankanın yakınında ağır yaralı bir halde bulunmuştu.

Yaşanan olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlı M.Ç. elinde silahla bankaya giriyor. Daha sonra vezne çalışanına silah doğrultan zanlının bir şeyler söylediği görülüyor. Bir süre sonra zanlı ateş açıyor. Çalışanlar etrafa kaçarken zanlı da bankadan çıkıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)