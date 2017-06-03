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Bağcılar'da aynı cadde de bu sefer yol cöktü
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Bağcılar'da aynı cadde de bu sefer yol cöktü

Bağcılar'da üç hafta önce alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz patlamasının olduğu, dün ise aynı noktada doğal sızıntının meydana geldiği caddede bu sefer yol çöktü.

Bağcılar'da üç hafta önce alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz patlamasının olduğu, dün ise aynı noktada doğal sızıntının meydana geldiği caddede bu sefer yol çöktü.
Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerindeki alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun delinmesiyle üç hafta önce patlama olmuş, çıkan yangında bir iş makinesi hasar görmüştü. Dün ise büyük paniğe neden olan doğalgaz sızıntısının yaşandığı caddede bu sefer gece saatlerinde göçük meydana geldi. Çalışma nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik gece saatlerinde meydana gelen göçük nedeniyle caddenin çalışma yapılan kısmı tamamen trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise mağdur olduklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi. Olayı anlatan Faruk Özçakar, "Önceki haftalarda patladı, sonra tekrar patladı Allah'tan yangın çıkmadı. Bugünde zaten çökeceği belliydi, gece sahurda çökmüş. Komşular araçlar düşmesin diye şerit çekmişler." diye konuştu. Bir başka işletme sahibi Cafer Kılıç ise "Gece çökmüş burası. Doğalgaz patladı. Dün yine patladı. 20 gündür buradan çıkamıyorlar. Yol komple çöktü yarısı gitti. Araba geçemiyor. Gece bir araba tam düşecekken hızlıca geçmiş görenler öyle söylüyor" dedi.
(Alper Korkmaz /İHA)

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