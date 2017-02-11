11.02.2017 13:53 Bağcılar'da 6 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Bağcılar'da bir tırda yaptığı aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde çok sayıda gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Bağcılar'da bir tırda yaptığı aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde çok sayıda gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat tarihinde Bağcılar'da bulunan bir ticaret merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir tır içerisinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 14 bin adet gözlük, 5 bin 780 adet kol saati, bin 650 boş saat kutusu ve yaklaşık 10 ton ağırlığında 160 rulo suni deri ele geçirildi. Emniyet kaynakları operasyonda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

(Tugay Saday / İHA)

