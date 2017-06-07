BAE'de olumlu Katar paylaşımlarına 15 yıl hapis

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a karşı olumlu paylaşımda bulunanlara 15 yıl hapis cezasının verileceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a karşı olumlu paylaşımda bulunanlara 15 yıl hapis cezasının verileceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a karşı olumlu düşüncelerde olan ve sosyal medyada olumlu paylaşım yapanlara 15 yıl hapis cezasının verileceğini açıkladı. BAE Başsavcısı Hamad Saif el-Shamsi yaptığı açıklamada, Katar'a karşı herhangi bir sempati gösteren ve karara itiraz eden herkesin 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını belirtti. Yazılı veya sözlü bir biçimde her türlü sempati uyandıran davranış ve düşüncelere de bu kararın uygulanacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün bölgedeki güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar'la her türlü diplomatik ilişkiyi kestiğini açıklamıştı.

