Bady zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli dedektör köpek Bady, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli dedektör köpek Bady, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gaziantep-Nizip eski yolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpek Bady ile araç içerisinde yapılan aramada bagajda bulunan hoparlör içerisine gizlenmiş 430 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Mehmet Bulut/İHA)
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