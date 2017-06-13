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Bacağındaki demir yüzünden LYS'ye alınmadı
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Bacağındaki demir yüzünden LYS'ye alınmadı

Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucu kırılan bacağına 'fiksatör' takılan öğrenci, elinde sağlık raporu olmasına rağmen bacağındaki tıbbi aletten dolayı son LYS'ye alınmadı. Aynı şartlarda diğer LYS'ye giren öğrencinin ailesi dava açmaya hazırlanıyor.

Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucu kırılan bacağına "fiksatör" takılan öğrenci, elinde sağlık raporu olmasına rağmen bacağındaki tıbbi aletten dolayı son LYS'ye alınmadı. Aynı şartlarda diğer LYS'ye giren öğrencinin ailesi dava açmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağından yaralanan ve kırılan kemiklerin düzelmesi için tam 12 kez ameliyat olan 18 yaşındaki Gürkan Özgür'ün bacağına, "fiksatör" adında tıbbi alet takıldı. Liseyi bitiren ve üniversite için imtihanlara hazırlanan Gürkan Özgür, geçen dönemlerde SBS, KPSS ve YGS sınavlarına girerek LYS sınavına girme hakkı kazandı.

"BEN OĞLUMU 6 YILDIR BU ŞEKİLDE OKUTTUM AMA 1 SENESİ GİTTİ, DAVA AÇACAĞIM"
Evladının 6 yıldır engelinin bulunduğunu belirten ve daha önce bu şekilde birçok sınava girdiğini dile getiren anne Gülşah Cengiz Özgür, "Benim çocuğum elindeki raporla geçen sene KPSS sınavına girdi. Bu sene YGS sınavı oldu. Dayısıyla beraber sınava gittiğinde 'raporu var mı' diye sormuşlar. Raporu gösterdikleri zaman oğluma iki polis memuru refakat ederek sınava gireceği sınıfa çıkardı. Daha sonra Gürkan o sınavını da geçti ve bu sınavlara girme hakkı kazandı. Ancak LYS sınavlarına girmek için üniversiteye gittiğinde raporlu olmasına rağmen 'hayır' dediler. Bize raporu ÖSYM bürosuna gösterip onaylatmamızı söylediler. Madem böyle bir şey vardı bunu bize daha önceden neden söylemediler. Bu çocuğun 6 yıldır raporu var. Bana birisi böyle bir şey yapılacağını deseydi ve uyarsaydı zaten yapardım. Ben oğlumu 6 yıldır bu şekilde okuttum ama 1 senesi gitti. Yazık günah değil mi? Bu süreçten sonra ben konuyu avukata taşıdım. O gereken neyse yapacak" dedi.

"RAPORUM OLMASINA RAĞMEN ALMADILAR, ŞİKAYETÇİYİM"
Ayağındaki demirden dolayı sınava giremediğinin altını çizen Gürkan Özgür, "6 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Ayağımda takılı olan cihazdan dolayı sınava giremedim. İlk girdiğim KPSS ve YGS sınavlarına beni almışlardı. Ama bu sınavda raporum olmasına rağmen almadılar. Elimdeki raporu ÖSYM bürosuna onaylatmamı istediler ancak ben sınava gelmeden önce bana böyle olması gerektiğini söylemediler. Sınava gittiğimde oradaki güvenlik görevlisi cihazla beni taradı. Bacağımda cihaz olduğunu görünce de 'cihazı görebilir miyim' dedi. Gösterdim ve raporumu sordu. Raporumun da olduğunu söyleyerek gösterdim. 'Bunu ÖSYM bürosuna tanıtmadıysanız kanun gereği sizi sınava alamayız' dediler. Ben bu durumdan şikayetçiyim" diye konuştu.
Özgür ailesi, ÖSYM ve kendilerini sınava almayan görevliler hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
(Kenan Akyüz - Şahin Binici /İHA)

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