Bacağına çit teli saplandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halı sahada maç yapan 17 yaşındaki gencin bacağına saha kenarındaki çit teli saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, ayağındaki telle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halı sahada maç yapan 17 yaşındaki gencin bacağına saha kenarındaki çit teli saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, ayağındaki telle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Derince Esentepe Mahallesi'nde bulunan polis lojmanları yakınındaki halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yapan Enes Ç. (17), gelen şutu çıkarmak isterken saha kenarındaki çelik tellere çarptı. Çarpma sonrasında çelik tellerden birinin ayağına saplanan genç, acı içinde arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının çabasıyla kurtulamayan Enes Ç.'yi kurtarmak için 112 Acil Yardım ekiplerinden yardın istendi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin ayağına saplanan çelik teli keserek kurtardı. Ayağına saplanan çelik telle sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı genç, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan operasyonda ayağına sağlanan çelik telden kurtulan Enes Ç., tedavi altına alındı.

(Gürcan Yılmaz /İHA)