05.01.2017 18:01 Bacadan çıkan yangın bir evi kül etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil ev bacadan çıkan yangının yayılması sebebiyle küle döndü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil ev bacadan çıkan yangının yayılması sebebiyle küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde bir müstakil evin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Kısa sürede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği'ne bağlık iki ekip yangın mahalline ulaştı. İki arozöz ve 8 kişilik söndürme ekibinin müdahalelerine rağmen Bekir Sadık ve 5 kişilik ailesinin oturduğu ev alevlere teslim oldu. Çatısı tamamen yanan binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

