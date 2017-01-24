'Baca' kavgasında baba ve oğlu bıçaklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartman yöneticisi ile iş yeri sahibi arasında baca meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartman yöneticisi ile iş yeri sahibi arasında baca meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyitharun Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın altında bulunan etli ekmekçi Bilal K. ve oğlu Ayhan K. ile apartman yöneticisi Bilal Ç. arasında işyerinin bacasının is ve koku yaptığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine apartman yöneticisi Bilal Ç. gazete kağıdına sarılı halde yanında getirdiği bıçak ile Bilal K.'yi sırtından oğlu Ayhan K.'yi de kasığından bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralanan baba ve oğul, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli apartman yöneticisi Bilal Ç. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Sünbül/İHA)